Проект «Женщины-герои. Курск» отмечен первой Национальной премией для управленцев в сфере культуры

Руководитель медиапроекта «Женщины-герои. Курск» Виктория Рашина стала финалистом Премии.

В Москве в Театре Наций прошла церемония вручения первой Национальной премии для управленцев в сфере культуры. Премия учреждена Минкультуры России в 2025 году с целью выразить признание и поддержку руководителям отрасли, развивающим значимые проекты.

Как отметил президент России Владимир Путин, эта престижная награда призвана отметить эффективную, плодотворную работу руководителей профильных ведомств, образовательных организаций, художественных коллективов, лидеров творческих команд из разных регионов России.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, открывавший церемонию, подчеркнул, что благодаря решениям президента растут возможности творческой самореализации в культуре и выразил благодарность тем, кто сохраняет культурные традиции, продвигает духовно-нравственные идеалы и ценности и открывает новые направления, воспитывая у молодого поколения любовь к Родине, уважение к ее богатейшей истории и культуре.

По словам замминистра культуры Сергея Першина, в России порядка 90 000 учреждений культуры, важно отметить вклад их руководителей, а также руководителей творческих проектов: «Эти люди вносят большой вклад в развитие отрасли, сочетая в себе творческие начала и системный подход. Очень важно, чтобы этих людей видела страна. Идею Премии предложили участники первого потока Высшей школы управления в сфере культуры, нашей отраслевой кадровой программы. А сейчас мы видим, как эта идея реализуется».

Победителям вручали символ управления в сфере культуры – дирижерскую палочку, символизирующую всю сложность управления творческими командами, где каждый – самостоятельная личность. Награды вручали звездные пары – деятели культуры и известные российские дирижеры.

Среди финалистов Национальной премии – руководитель творческого проекта «Женщины-герои: Курск» Виктория Рашина. Цикл документальных видеороликов проекта посвящен непридуманным историям женщин, приближающих победу – военнослужащих, военных медиков, военкоров и волонтеров СВО. Две истории уже представлены зрителю – судьба добровольца, «ночной валькирии» с позывным Марго и Елены Касимовой (позывной «Рысь») – командира группы эвакуации раненных в Курском приграничье, военврача.

Виктория Рашина поделилась эмоциями: «Нашей команде очень важно получить это признание и эту высокую награду, работа над проектом занимает важную часть нашей наши героини, те женщины-герои, которые сейчас приближают нашу Победу и становятся примером стойкости и мужества, оставаясь поистине женщинами – любящими, чувствующими, поддерживающими. Мы благодарны Министерству культуры, арт-кластеру «Таврида», Академии творческих индустрий «Меганом», руководству Курской области за поддержку наших инициатив».