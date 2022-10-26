«Раньше на мне были розовые очки»: Ольга Бузова разочаровалась в мужчинах

Теледива призналась, что больше не верит в идеальные отношения! Из-за чего она считает, что может никогда не встретить свою любовь? Правда ли, что девушка собирается стать матерью-одиночкой? От кого из знаменитых коллег артистка мечтает родить ребенка? Знает ли он о ее намерениях?

Ольга Бузова давно пребывает в статусе главной невесты российского шоу-бизнеса. Она постоянно говорит о том, как сильно мечтает создать семью. Но девушке не удается встретить достойного мужчину.

«Мы работаем на работе, работаем дома. Борщи вам готовим, стираем, гладим. Еще перестраивать и взрослого человека менять? Зачем?» — рассуждает звезда.

В начале прошлого года исполнительница рассталась с блогером Давидом Манукяном. После этого у нее не было серьезных отношений. Ей приписывали романы с хоккеистом Денисом Зерновым, футболистом Артемом Зуевым и банкиром Иваном Семеновым. Последний уже три года является женихом другой знаменитости – певицы Анны Калашниковой. Но это не мешало ему делать роскошные подарки Бузовой.

«Я очень хорошо отношусь к Оле. Когда я все это увидела, то была в шоке. Потому что она знает, что мы столько лет в отношениях. Мы с ней даже общались на эту тему. Она меня уверила, что все не так, как пишут», — делится Калашникова.

«Я его знаю с 2017 года. Мы в одно время вместе в одной компании тусовались», — рассказывает Бузова.



Телеведущая отмечает, что у нее много поклонников. Мужчины красиво за ней ухаживают, дарят цветы и драгоценности. Но Ольга заявляет, что ей недостаточно кольца с бриллиантом.

«Я не девочка – курортный роман, я девушка с серьезными намерениями. Самое главное, чтобы чувства были взаимны. Чтобы не было никаких жертв и боли», — рассуждает звезда.



Артистка признается, что много раз обжигалась. Поэтому она больше не верит в прекрасных принцев. С возрастом звезда поняла, что идеальных людей не бывает.

«Сейчас я уже земная. Раньше на мне были розовые очки, я строила иллюзии. Но мы же люди, у каждого из нас огромное количество своих каких-то принципов, бзиков и тараканов», — уверена знаменитость.

По словам девушки, благодаря опыту предыдущих романов она поняла, что в любой ситуации нужно ставить свои интересы превыше всего. Ольга дала себе слово больше никогда не быть жертвой.

«Если ты не готова принимать и мириться, то сразу уходи. Не продолжай очаровываться и влюбляться», — считает певица.



Бузова говорит, что не видит рядом с собой в качестве супруга ни одного из своих многочисленных ухажеров. Она даже задумалась о том, что ей не суждено обрести женское счастье.

«На сегодняшний день нет мужчины, за которого я бы хотела выйти замуж. А я еще хочу выйти замуж. Хочу этой глупости вновь, этой суеты. Но не знаю, когда это будет. Будет ли», — делится звезда.

Но исполнительница не намерена отказываться от мечты стать матерью. Она даже подобрала кандидата на роль будущего отца. Им стал ее коллега по сцене, музыкант JONY.

«Генофонд хороший, воспитание хорошее, у него есть музыкальный вкус и чувство юмора. Приоритеты правильные», — отмечает девушка.

Ольга признается, что уже не раз говорила певцу о своих желаниях. Но он считает, что она шутит. При этом артистка настроена серьезно.

«Я всегда ему говорю о том, что хочу от него детей. Просто не понимаю, почему он не воспринимает мою фразу всерьез», — смеется Бузова.

Поющая теледива уже решила, как будет воспитывать своих будущих наследников.

«Наши дети, мои дети будут получать потрясающее образование, ласку, внимание и любовь», — делится артистка.

В одном из интервью Ольга рассказывала, что обустроила детскую в своей новой квартире. Теперь певице осталось только донести до JONY, какое счастье он рискует потерять, если продолжит игнорировать ее намеки.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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