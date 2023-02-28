«LA’Театр» выпускает драму-мюзикл «Он. Она» в постановке Дмитрия Волкова

17 и 18 марта 2023 года в обновленном театральном пространстве «LA’Театра» состоится премьера спектакля «Он. Она» Дмитрия Волкова. «Он. Она» — это стильная и современная любовная история, рассказанная через мелодичные песни, написанные актером театра и кино, солистом мюзиклов Станиславом Беляевым и исполненные в дуэте с актрисой, солисткой мюзиклов, певицей, лауреатом конкурса «Новая волна» Галиной Безрук. Жанр спектакля определяется режиссером как драма-мюзикл: зрителей ждет не просто музыкально оформленная история любви, а настоящая драма, полная глубоких чувств, серьезных философских рассуждений и подлинного актерского проживания на сцене. Лаконичная и функциональная сценография спектакля разработана художником театра и кино Марией Мелешко, работающей в МХТ им. А.П. Чехова и успешно сотрудничающей с Театром Наций, Театром им. Вахтангова, театром «Мастерская Петра Фоменко» и др. Вся музыка, написанная Станиславом Беляевым и аранжированная Дмитрием Волковым, будет исполнена вживую – специально для проекта режиссер постановки собрал команду молодых и талантливых музыкантов.

Он. Она. Две жизни. Одна любовь. Любовь-идеал, о которой не говорят вслух. Любовь-реальность, от которой не убежишь. Возможно ли будущее без любви и можно ли спрятаться от ее прошлого? Куда приводят недосказанные разговоры и есть ли границы у разлуки? «Он. Она» — это полуторачасовое путешествие по тайникам чужих душ, которое никого не оставит равнодушным. Романтическая история, полная меланхоличного юмора, пронзительной лирики и светлой ностальгии, многим покажется знакомой, ведь эта история – о каждом из нас.

Дмитрий Волков – актер, режиссер, композитор и музыкант, продолжатель известной актерской династии Волковых. Закончил Высшее театральное училище им. Бориса Щукина (курс Евгения Князева), где сейчас преподает по специальности «мастерство актера». Долгое время работал в «Ленкоме», также играл в Московском театре мюзикла и театре «А.Р.Т.О.» (Актерское Режиссерское Театральное Общество). Как композитор и аранжировщик сотрудничал с Академическим театром им. Вахтангова, «Электротеатром Станиславский», Драматическим театром им. Ермоловой, Лабораторией Дмитрия Крымова, Baryshnikov Arts Center и другими творческими коллективами. Лауреат премии «Триумф».

«LA’ Театр» — это независимый театр, основанный в 2002 году знаменитым режиссером, сценаристом и продюсером Вадимом Дубровицким. Основное кредо театра - создавать достойные театральные проекты, рассчитанные на думающего зрителя. В спектаклях театра задействованы лучшие актеры страны, чьи имена – олицетворение мастерства высшей пробы. Среди них – Евгений Дятлов, Андрей Ильин, Валентин Смирнитский, Владимир Стеклов, Елена Сафонова, Дмитрий Дюжев, Юлия Меньшова, Роза Хайруллина, Станислав Любшин, Алексей Вертков, Татьяна Казючиц, Ольга Волкова, Нелли Уварова, Ольга Прокофьева и многие другие. С театром сотрудничают такие режиссёры, как Татьяна Ахрамкова, Андрей Житинкин, Сергей Виноградов, Ольга Анохина, а также известные российские художники и сценографы. Основатель театра Вадим Дубровицкий подчеркивает, что «LA’Театр» — это содружество свободных художников, которых объединяют общие взгляды на искусство.

Фото предоставленно «LA’Театр»

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