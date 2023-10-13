Первым и важнейшим событием в рамках празднования 1000-летия первого письменного упоминания Суздаля запланировано открытие выставки «Икона «Богоматерь Боголюбская». Новое обретение» во Владимире.

Образ Боголюбской Богородицы - одна из первых икон, созданных на Руси. Она была написана в 1158-1160-х годах по заказу князя Андрея Боголюбского после чудесного явления ему Богоматери. Значение образа огромно, это одна из самых почитаемых православных святынь. Она связана с зарождением русской государственности и считается покровительницей Владимиро-Суздальской земли и всей Руси.

В этой иконе удивительным образом сочетаются целые пласты византийских и древнерусских традиций, с ней пересекаются самые различные темы, затрагивающие истоки русской культуры, истории и искусства.

«Сама икона бесценна, а история её реставрации - по сути, нового обретения, удивительна: на восстановление первоначального облика ушло около ста лет, - сказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева. - То, что лик Богородицы мы сможем увидеть практически таким же, каким его видел Андрей Боголюбский - это настоящее чудо. И экспонирование такого уникального памятника потребовало от нас новых проектных решений».

Зрителя подготовят к знакомству и встрече с древней православной реликвией и шедевром древнерусского искусства. Для этого выставка разместится в трёх залах: один зал посвящён огромной работе по научной реставрации шедевра XII века, второй расскажет о бытовании и почитании образа, в третьем будет демонстрироваться сама икона.

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