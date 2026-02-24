Легенды о Тиле

В Центре Вознесенского представлена выставка-мистификация «Король шутов и дураков. Занимательная выставка о плуте Тиле Уленшпигеле и о том, как сложилась его жизнь»

Экспозиция объединила века и эпохи, римские Сатурналии, средневековые праздники, смеховую культуру, европейский фольклор, книжность Возрождения и образ пересмешника в советском искусстве.

Карнавальная тема звучит в первом зале выставке. Здесь главная тема отдана на откуп истории и воплощением шутовства. Графика Брейгеля, Йорданса, Гольциуса, рассказы о Сатурналиях и средневековой площадной культуре, редкие книжные издания первых шванок.

Второй зал посвящён зеркалу мира. Здесь Уленшпигель выступает в роли языка Эзопа, носителя остроумия, шута-философа, скорбящего по неспособности исправить человеческие пороки. Конечно, нельзя обойти вниманием дивные советские иллюстрации к роману Шарля де Костера. В нём Тиль – освободитель, бунтарь, борец с несправедливостью, нежно любящий Неле и родителей.

Наконец, наш отечественный, поэтический, телевизионный и театральный Тиль. Это и Андрей Вознесенский с его «Антимирами», и Сергей Курёхин, и тандем Григория Горина и Марка Захарова. Тиль одновременно молод и вечен, изменчив и постоянен, смешон и трагичен.

Марина АБРАМОВА