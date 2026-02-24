Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваЛегенды о Тиле

Легенды о Тиле

By T1
184
Евгений Кибрик, 1937. Иллюстрация к роману Ш. де Костера «Тиль Уленшпигель», гравюра
Евгений Кибрик, 1937. Иллюстрация к роману Ш. де Костера «Тиль Уленшпигель», гравюра

В Центре Вознесенского представлена выставка-мистификация «Король шутов и дураков. Занимательная выставка о плуте Тиле Уленшпигеле и о том, как сложилась его жизнь»

Экспозиция объединила века и эпохи, римские Сатурналии, средневековые праздники, смеховую культуру, европейский фольклор, книжность Возрождения и образ пересмешника в советском искусстве.

Карнавальная тема звучит в первом зале выставке. Здесь главная тема отдана на откуп истории и воплощением шутовства. Графика Брейгеля, Йорданса, Гольциуса, рассказы о Сатурналиях и средневековой площадной культуре, редкие книжные издания первых шванок.

Второй зал посвящён зеркалу мира. Здесь Уленшпигель выступает в роли языка Эзопа, носителя остроумия, шута-философа, скорбящего по неспособности исправить человеческие пороки. Конечно, нельзя обойти вниманием дивные советские иллюстрации к роману Шарля де Костера. В нём Тиль – освободитель, бунтарь, борец с несправедливостью, нежно любящий Неле и родителей.

Наконец, наш отечественный, поэтический, телевизионный и театральный Тиль. Это и Андрей Вознесенский с его «Антимирами», и Сергей Курёхин, и тандем Григория Горина и Марка Захарова. Тиль одновременно молод и вечен, изменчив и постоянен, смешон и трагичен.

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
100 лет Всероссийкому обществу глухих (ВОГ)

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru