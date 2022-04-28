Космическая одиссея Варвары Мягковой

15 июня в Большом Звёздном зале Московского Планетария состоится презентация первого сольного диска пианистки Варвары Мягковой. Концертная программа «Священное и мирское», премьера которой состоялась год назад, 23 апреля в Англиканской церкви св. Андрея, была записана в конце октября 2021 года в Артистическом центре Yamaha звукорежиссёром Михаилом Спасским. В текущем сезоне Варвара впервые выступила с сольными концертами в Санкт-Петербурге, Казани и Перми именно с этой программой.

«Музыка для меня – способ восприятия жизни, способ мышления. Это не способ ухода от действительности, не эскапизм. Если не бояться высоких слов, музыка – образ Божий на земле. Я вижу это так, а кто-то назвал бы её красотой», – говорит Варвара Мягкова.

На диске «Священное и мирское» представлены «два взгляда (из двадцати) на младенца Иисуса – Отца и Девы» Оливье Мессиана, шесть сонат Доменико Скарлатти, пять прелюдий и фуг из I тома «Хорошо темперированного клавира» Иоганна Себастьяна Баха и ещё три его произведения, переложенные Фредериком Кемпфом для сольного фортепиано.

Елена Харакидзян, продюсер: «Концептуальная цельность программы, её стройность и красота возбудили желание зафиксировать «Священное и мирское» для истории. «Это нужно срочно целиком записать!» – сказала я Варваре сразу после концерта в церкви. К тому же у неё не было ни одного сольного диска. Нескончаемые финансовые трудности, усугублённые кризисом 2020–2021 годов, не вселяли надежд осуществить эту идею в одиночку. И я от лица Apriori Arts Agency запустила в мае кампанию на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Неожиданно для нас с Варей сбор завершился в кратчайшие сроки, не успев начаться. Все имена и nicknames пожелавших остаться неизвестными «донатов» я ещё прошлым летом с огромной благодарностью опубликовала в соцсетях. И все они будут перечислены в буклете диска».

Билеты на концерт-презентацию уже поступили в продажу. В их стоимость входит посещение двух выставочных залов Музея Урании Московского Планетария за час до начала концертной программы.

Пианистка будет играть под звёздным небом, проецируемом на самый большой купол-экран в Европе (диаметр 25 m, площадь 1000 m2) оптоволоконным проектором Universarium М9 компании Carl Zeiss Jena. А полнокупольная цифровая проекционная система Большого Звёздного зала, разработанная компанией Global Immersion, позволит слушателям-зрителям совершить виртуальное путешествие в межзвездном и межгалактическом пространстве, ощутить необычайный эффект погружения в Космос и почувствовать безграничность Вселенной.

© Apriori Arts Agency,

Фото – Александра МУРАВЬЁВА

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