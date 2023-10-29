Киностудия «Ленфильм» снимает в Петербурге новый психологический триллер «Монохром». Режиссером кинокартины стала Ольга Городецкая. Фильм создается при поддержке Министерства культуры РФ и онлайн кинотеатра Wink.

По сюжету журналистка Клаудия Новак (Елизавета Шакира) находится в кризисе. После публикации одной из своих статей, она пережила нападение и решила уйти из профессии, поскольку чувствует себя бессильной в своей борьбе с несправедливостью. Вскоре с ней связывается ее знакомый из следственного комитета Павел Смирнов (Егор Заховаев), который просит ее написать материал о возможном серийном маньяке. По его мнению, такой материал может подстегнуть следственные органы к признанию факта того, что в городе орудует маньяк. В разных местах Питера, недалеко от канализационных сбросов, всплыло, почти одновременно, три женских трупа, разной степени сохранности. На костях, с местами отсутствующей плотью, есть странные зазубрины от пилящего предмета. Клаудия втягивается в это дело, поскольку смутно чувствует связь между ним и давним убийством своей подруги. И здесь, и там, злоумышленник заплел жертвам косы.

Клаудия пройдет сквозь ряд личных испытаний, влюбится в Павла, войдет в сильнейший конфликт с его бывшей девушкой Диной (Стася Толстая (Венкова), а также чуть не убьет своего собственного отца (Алексей Серебряков), подозревая в нем того самого маньяка, чтобы в итоге найти настоящего убийцу.

«Изначально я пришла на эпизодическую роль мамы Клаудии, но во время проб мне предложили главную. Моя героиня – журналист-расследователь. Мы выяснили, что зачастую в России этой профессией занимаются именно женщины. Это очень опасная профессия. Клаудия находится в начале этого пути. Она принципиальная, борется за справедливость, за правду, за честность. Я долго готовилась к этой роли, среди моих друзей и знакомых есть журналисты, с которыми я общалась, за работой которых наблюдала. В любой профессии есть свои нюансы и это самое интересное. Поскольку моя героиня работает с материалом, мне было интересно понять эти детали: как происходит сбор материала, как журналист может сидеть дома, все обрабатывать. Этот «быт» очень помог в создании образа. Впереди у нас сложные съемки, мне предстоит спасаться от потока воды в канализационном коллекторе и плавать под водой с открытыми глазами» - рассказала актриса Елизавета Шакира.

Специально для опасных сцен с водой, на окраине города была построена большая декорация канализационного коллектора. Эта конструкция была специально спроектирована так, чтобы зрители было страшно наблюдать за героями, но для самих актеров съемки были бы максимально безопасными.

«Мы долго разрабатывали эту сложную декорацию коллектора. В ней мы используем для водосброса 4 бака воды. Причем сбрасывать ее можно как одновременно, так и по очереди. Вся вода попадает гидроизолированный резервуар, который выдерживает до 20 тонн. Вся декорация сделана из металла с добавлением бетонных блоков и фанеры. В съемках также задействованы улицы Санкт-Петербурга, крематорий, заброшенные здания города и локации в Ленинградской области» - рассказал продюсер Сергей Касатов.

«Это масштабный художественный проект. Именно такими всегда славился «Ленфильм». Сложный жанр психологического триллера – картин в этом жанре на студии снималось не очень много, и мы надеемся, что это кино получится и его оценит зритель. История, где, с одной стороны, очень здорово сплетена детективная интрига с пресловутым вопросом «кто убийца?». И она держит в напряжении до последней минуты. С другой стороны, здесь серьезная интеллектуальная нагрузка и полноценное авторское высказывание», – отметил генеральный директор киностудии «Ленфильм», Федор Щербаков.

В фильме также снимаются: Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант, Владимир Мишуков, Александра Киселева, Сергей Волков, Анатолий Анциферов, Сергей Агафонов, Анвар Либабов, Владимир Литвинов, Александр Пашутин, Юрий Гальцев, Камила Войкова, Лариса Удовиченко, Роман Мадянов, Анатолий Кондюбов, Дмитрий Хасанов и многие другие.

Генеральный продюсер фильма Федор Щербаков, исполнительный продюсер Сергей Касатов, режиссёр Ольга Городецкая, оператор Антон Громов, художник-постановщик/художник по костюму Злата Калмина, художник по гриму Елена Соколова, режиссёр монтажа Александр Иванов, композитор Виктор Ужаков и многие другие.

«Кастинг в фильм длился с февраля по июль. Актеры подбирались исходя из задач необходимой типажности написанных героев. Сценарий писался специально под Санкт-Петербург и содержит в сюжете нюансы, которые свойственны этому городу и его атмосфере. В современных реалиях сложно сделать классический триллер. Под классическим триллером многие вспоминают Хичкока. Его наработки и идеи были созвучны тому времени, в которые он снимал. Сейчас сложно найти чистый жанр в кино, скорее это всегда некие авторские интерпретации находок прошлого» - рассказала Ольга Городецкая.

Фото – Стася МОРОЗОВА

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