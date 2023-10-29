В Санкт-Петербурге состоялся премьерный показ самого плутовского фильма этой осени «Пять процентов». Картину зрителям лично представил режиссер и продюсер фильма Дмитрий Светозаров, композитор Андрей Сигле, а также исполнитель одной из главных ролей Виктор Сухоруков и кинокритик Михаил Трофименков. На большие экраны фильм о скульпторе-монументалисте, присвоившем себе авторство безымянных картин. Прокатчик фильма - MVK, производство - ООО «Студия АСДС» и АНО «Просвещение».

В центре сюжета - скульптор-монументалист и «классик соцреализма» Николай Фомич Ферапонтов, который прожил жизнь далеко не безгрешную. Однако, весь успех остался в далеком прошлом, и на старости лет ему приходится сводить концы с концами, перебиваясь случайными заказами. Все меняется, когда на его пороге появляется молодой искусствовед Мясоедов и находит в подсобке картины, в которых он неожиданно «узнает» шедевры изобразительного искусства! Не особо представляя настоящее происхождение картин, Николай Фомич называет себя их автором, и с этого момента начинается охота за деньгами и славой.

Главные роли в фильме исполнили Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков, которые впервые сыграли вместе в полнометражном кино. Кроме того, компанию актерам составили Анастасия Филиппова, Дмитрий Лысенков, а также блогер Стас Круглицкий, он же Стас Просто Класс и другие.

Съемки фильма проходили весной этого года в Санкт-Петербурге и Тель-Авиве. Среди известных локаций были Академия Штиглица и Морской вокзал, а также отдельные интерьеры в павильонах «Ленфильма», где была выстроена мастерская художника.

Картина снята при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Фото – Алина ГАРАЖЕНКО

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