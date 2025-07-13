«Как-то раз»: Fantine представила проникновенную новинку и клип

Лиричный поп-сингл переносит слушателя в волшебный мир Республики Алтай, где величественные горы и бескрайние долины становятся декорациями для сказочной истории любви.

«Как-то раз» — это песня о встрече двух сердец, которые нашли друг друга среди природных красот, где каждый миг наполнен магией и гармонией. И эта история, как и многие сказки, начинается со слов повествования «Как-то раз», разворачиваясь на фоне живописных алтайских пейзажей.

С первых аккордов композиция окутывает атмосферой таинственности и очарования, словно приглашая в путешествие по краю, в котором природа и чувства переплетаются в единое целое. Мелодия, подобно журчанию горных ручьев, плавно ведет за собой. А слова песни, как легкий ветерок, касаются души, пробуждая самые светлые и теплые эмоции.

Fantine — харизматичная и талантливая поп-дива русско-доминиканского происхождения. Благодаря мощному голосу и эмоциональному исполнению ее часто сравнивают с Уитни Хьюстон. Артистка объездила с гастрольными турами всю Россию, а также Австралию, Новую Зеландию, США, Канаду, Индию и страны ЕС. В 2025 году она была удостоена премии «Все Цвета Джаза» в номинации «Музыкант года» и выступила на Новогодней Ночи на Первом в 2024 году. Fantine также стала лауреатом 1-го Международного Джазового фестиваля в Петербурге, выпустила два сольных альбома и множество синглов. В 2021 году она достигла четвертьфинала телепроекта «Голос».