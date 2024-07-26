Летний микс детективов на Пятом

До конца лета поклонникам детектива «След» не придется ждать вечернего эфира. Любимые герои будут телеэкранах с 13:30 с понедельника по пятницу. И это отличная возможность для всех любителей жанра погрузиться в мир криминальных тайн и расследований. Каждая серия — это новая история, полная интриг и неожиданных открытий, которые держат зрителей в напряжении до самого конца.

Зрителей Пятого канала будут ждать и другие детективы собственного производства. Сериал «Филин» расскажет о заведующем отделением травматологии Алексее Филиппове, который страдает бессонницей. С помощью своей команды медработников и полицейских он раскрывает преступление за преступлением. Ведь в сутках ему доступно 24 часа.

Дуэт Лаврова и Романова из «Крепких орешков» также стоит на страже порядка Санкт-Петербурга. Сериал рассказывает o двух оперуполномоченных, которые вместе умело расследуют дела. Мужчины совершенно разные, поэтому частенько спорят, однако это только помогает им в работе.

О буднях оперативников «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга расскажет детектив «Великолепная Пятерка». Пятерка – потому что оперов пять. Майор Павел Шапошников, капитаны Дмитрий Красавченко, Тимур Бубнов, Антон Ветров и старший лейтенант Владимир Кузьмин. Пять разных характеров, которые сплотил их командир, подполковник Андрей Голованов. Время изменилось, милиция стала полицией, город преобразился, но человеческие страсти кипят по-прежнему.