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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Летний микс детективов на Пятом

editor
By editor
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филин

До конца лета поклонникам детектива «След» не придется ждать вечернего эфира. Любимые герои будут телеэкранах с 13:30 с понедельника по пятницу. И это отличная возможность для всех любителей жанра погрузиться в мир криминальных тайн и расследований. Каждая серия — это новая история, полная интриг и неожиданных открытий, которые держат зрителей в напряжении до самого конца.

Зрителей Пятого канала будут ждать и другие детективы собственного производства. Сериал «Филин» расскажет о заведующем отделением травматологии Алексее Филиппове, который страдает бессонницей. С помощью своей команды медработников и полицейских он раскрывает преступление за преступлением. Ведь в сутках ему доступно 24 часа.

Дуэт Лаврова и Романова из «Крепких орешков» также стоит на страже порядка Санкт-Петербурга. Сериал рассказывает o двух оперуполномоченных, которые вместе умело расследуют дела. Мужчины совершенно разные, поэтому частенько спорят, однако это только помогает им в работе.

О буднях оперативников «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга расскажет детектив «Великолепная Пятерка». Пятерка – потому что оперов пять. Майор Павел Шапошников, капитаны Дмитрий Красавченко, Тимур Бубнов, Антон Ветров и старший лейтенант Владимир Кузьмин. Пять разных характеров, которые сплотил их командир, подполковник Андрей Голованов. Время изменилось, милиция стала полицией, город преобразился, но человеческие страсти кипят по-прежнему.

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