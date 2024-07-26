Актеры из Японии сыграют в международной экшн-драме «Амура»

KION представил персонажные постеры и эксклюзивные фотографии с площадки приключенческой экшн-драмы с элементами анимированной манги «Амура». Производством проекта занимался онлайн-кинотеатр KION при участии кинокомпании 1-2-3 Production и Freeland Film Ltd. Сериал снимался при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Амура» — это один из самых масштабных международных проектов в России, съемки которого проходили в России и Азии с привлечением иностранных актеров. Над проектом работала большая международная команда, эксперты в области боевых искусств и трюков.

Сестры-близнецы Аня и Надя с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя некоторое время Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Девушка пытается получить хоть какую-то информацию, но все усилия тщетны.

Тогда Анна решает отправиться в Японию, где вместе с бывшим возлюбленным Никитой, сбежавшим в свое время от проблем из Владивостока, ей придется вступить в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру.

Алена Михайлова играет в сериале сразу две роли — и Аню, и Надю. Также в проекте снялись Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и японские артисты Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба и др. Режиссеры «Амуры» — Андрей Джунковский и Илья Овсенев. Генеральный продюсер: Игорь Мишин. Продюсеры: Максим Филатов, Илья Бурец, Иван Голомовзюк, Альберт Рябышев. Авторы сценария: Кирилл Дышловой, Софья Шигина, Ольга Рябышева, Роман Владыкин при участии Ирины Аркадьевой.

Юта Кога и Идзуми Сано, актеры:

«Мы были очень рады поучаствовать в проекте, чей сценарий нам понравился при первом же прочтении. Хотя нам было иногда тяжело сниматься из-за тоски по дому, нам хочется верить, что во время съемок мы выложились по полной и помогли режиссеру Андрею Джунковскому и Илье Овсеневу сделать качественное кино. Нас очень впечатлил творческий подход Андрея и Ильи, их любовь к работе, а также преданность и любовь всей команды».

Андрей Джунковский и Илья Овсенев, режиссеры проекта:

«Это первый опыт работы над большим кино за рубежом, до этого там был опыт в качестве режиссера и второго режиссера в рекламе. Из шести основных японских актеров только Юта Кога (Мичи) знает английский язык. С ним мы смогли провести более тонкую настройку персонажа: постоянно общались после смен, переписывались, уточняли сцены. С артистами, которые не говорили на английском, было сложнее. Например, актриса Изуми Сано (Йоко) при всей эффектности и таланте тяжело подходила на роль. После встречи с ней в Токио мы провели еще ряд онлайн-созвонов, были повторные самопробы, чтобы уточнить ощущение от этой роли. С ней и другими, не говорящими на английском артистами, мы устраивали читки, где обсуждали роли. На площадке с ними уже уточняли детали: от них хотелось получить определенное звучание. Японские актеры всегда приходили на съемки полностью подготовленными — знали все реплики, ничего не учили на площадке и из кадра в кадр готовы были повторять и нести свою линию. Они супер точные и организованные, максимально не хаотичные. Многие вещи были комфортно организованы для производства, но были разницы в менталитете, подходе к производству и понимании производства как такового. Значительную долю съемочного процесса (процентов двадцать) занимал перевод с русского на тайский, английский, японский. В целом, мы очень довольны этим опытом».