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«Летучий корабль» и «Праведник» стали лидерами по просмотрам на Фестивале российского кино в Таиланде​​​​​​​​

editor
By editor
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Таиланд
Фото © пресс-служба РОСКИНО

В Бангкоке завершился «Фестиваль российского кино Таиланд 2025», организованный компанией РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и Посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд. Один из самых модных и популярных районов Бангкока – Самьян – стал местом притяжения любителей кино. Показы российских фильмов собрали более 700 человек. Фаворитами зрителей стали семейная музыкальная сказка «Летучий корабль» (реж. Илья Учитель) и военная драма «Праведник» (реж. Сергей Урсуляк). Также в программу фестиваля вошли молодежные драмы «110» и «Лапин», и якутская драма «Легенды вечных снегов».

Перед сеансами у зрителей была возможность ознакомиться с выставкой плакатов времен Великой Отечественной войны, посвященной 80-летию Победы. В рамках экспозиции, организованной Посольством России в Таиланде, были представлены такие известные плакаты, как «Родина-мать зовет!», «Отстоим Москву!», «Слава воину-победителю!» и многие другие.

В торжественном открытии фестиваля в кинотеатре House Samyan приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Таиланд Евгений Томихин, заместитель генерального директора РОСКИНО Оксана Фролова и другие гости.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин отметил: «Хотел бы поблагодарить компанию РОСКИНО, кинотеатр Samyan – наших давних партнеров, с которыми мы не первый раз делаем подобное мероприятие. Две недели назад в Москве состоялось официальное закрытие Года культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом. Благодаря этой инициативе удалось нарастить культурный обмен и сотрудничество. Фестиваль российского кино стал еще одним шагом на пути к укреплению дружбы между нашими странами. Российские фильмы передают саму суть нашего народа, наших убеждений, образа мышления, культуры и идентичности».

Подводя итоги фестиваля, генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова сказала: «Таиланд – страна, где сегодня мощными темпами идет развитие креативных индустрий, в том числе и кинематографа, и, конечно, нам важно выстраивать связи в киносфере между Россией и Таиландом. Учитывая также, что Таиланд с 1 января 2025 года стал страной-партнером БРИКС, наши культурные контакты будут развиваться еще интенсивнее. Фестиваль российского кино показал интерес тайской публики к разным жанрам – и к сказкам, и к сложным драмам. Зрители с удовольствием делились мнениями в анкетах, которые мы обычно раздаем на наших фестивалях, чтобы понимать обратную связь от зарубежной аудитории».

Самую многочисленную аудиторию в кинозале собрали фильмы «Летучий корабль» и «Праведник». Музыкальная картина «Летучий корабль» очаровала зрителей удивительным сказочным миром, искусно созданным режиссером, съемочной группой, костюмерами. В российском кинопрокате фэнтези вошло в ТОП-10 самых кассовых фильмов по итогам 2024 года; также в прошлом году кинолента выходила на широкие экраны в ОАЭ.

Военная драма «Праведник», включенная в программу фестиваля в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, вызвала неподдельные эмоции зрителей: после сеанса многие из них выходили со слезами на глазах. Картина рассказывает о событиях 1942 года: офицер Красной армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев – стариков, женщин и детей, чудом избежавших расправы. «Праведник» стал триумфатором престижных российских кинопремий «Золотой орел» и «Ника», получив награды в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль в кино», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая операторская работа» и другие.

Фестиваль российского кино планирует еще вернуться в Юго-Восточную Азию в 2025 году: РОСКИНО прорабатывает возможность организации кинопоказов во Вьетнаме и Индонезии, а также интеграции в международные кинофестивали в странах Юго-Восточной Азии, в том числе в Таиланде.

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