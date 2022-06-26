В Музее истории ГУЛАГа состоится премьера документальной оперы, посвященной «последнему летописцу ГУЛАГа» Георгию Демидову

1 июля 2022 года в 21:15, Музей истории ГУЛАГа и «Геометрия звука» представляют документальную оперу «Твой отец жив, только об этом не надо говорить» по воспоминаниям Валентины Демидовой.

Опера создана по материалам текста Валентины Демидовой «Воспоминания об отце». Главным героем оперы становится дочь известного писателя и физика Георгия Демидова, сохранившая творческое наследие репрессированного отца. Будучи ещё ребёнком, начинает поиск мифического отца, о котором она знает только по обрывочным и таинственным рассказам матери.

Действие разворачивается в павильоне около Музея истории ГУЛАГа. Магистральной линией оперы становится тема бесконечного поиска и возможности рождения после смерти через творчество — так же, как проведший 20 лет в лагерях физик Георгий Демидов получил второе рождение через публикацию его рукописей, сохранённых дочерью.

Электроакустическая партитура звучит внутри и вне павильона в Саду Памяти, превращая всё пространство в звуковую дымку, сквозь которую прорываются партии сопрано — бесчисленные голоса дочерей, ищущих своих родителей, исчезнувших во время политических репрессий.

Режиссура композитора Даниила Посаженникова и художницы Анны Костриковой создаёт мистический и в то же время реальный мир.

«Что такое репрессии глазами ребенка? Эта история про отсутствие репрессированного папы в жизни девочки и ее огромнейшее желание любым способом компенсировать это отсутствие, заполнить этот пробел на протяжении всей своей дальнейшей жизни. Это «отсутствие» рождает в ней огромную волну переживаний, сильных и противоречивых: от страха, потерянности, отчаяния, обиды до нежности, надежды, радости, любви — и все это в одной маленькой девочке. И всё это нужно как-то прожить. Пытаясь заполнить пустоту, она собирает образ отца — из обрывков воспоминаний, документов, писем, и несет эту память через все детство и юность к первой своей встрече с ним в 19 лет. А мы наблюдаем, как с годами меняется ее восприятие отца, которого физически нет рядом», — рассказывает режиссер и художник Анна Кострикова.

Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти совместно с Издательством Ивана Лимбаха при участии Музея истории российской литературы имени В. И. Даля и издательства «Возвращение» издают полное собрание сочинений Георгия Демидова.

В настоящее время, в Музее проходит выставка «Музейное дело. Сибирь». Выставка «Музейное дело» посвящена репрессированным сотрудникам семи сибирских музеев в Енисейске, Канске, Красноярске, Минусинске, Новосибирске, Омске и Томске.

Массовые политические репрессии, охватившие страну в 1930-е годы, коснулись всех слоев общества и всех социальных групп. Арестам, расстрелам и другим мерам наказания подвергались писатели, режиссеры, врачи, учителя, воспитатели, преподаватели вузов, работники фабрик и заводов, биологи, полярники… Репрессии не обошли стороной и сотрудников музеев.

Сибирь была традиционным местом политической ссылки как в Российской империи, так и в Советском Союзе. Здесь жили многие талантливые и образованные представители интеллигенции, что влияло на социальную, экономическую и культурную жизнь региона. Герои выставки работали в сибирских музеях в 1920–1930-х годах, застав и период расцвета краеведческого движения, и унификацию музейной работы в начале 1930-х.

Супруги Алексей Вощакин и Наталья Нагорская, учившиеся во ВХУТЕМАСе, занимались музеефикацией современности, делали в экспедициях этнографические зарисовки, фотографировали территории и жителей до и в процессе строительства крупных промышленных объектов. Александр Яворский, первый директор заповедника Столбы, по сути создал живой музей, музеефицировав саму природу. Ссыльная сотрудница музея революции в Ленинграде Мария Левис занималась систематизацией и предъявлением уникальной коллекции народа кетов, чудом сохранившейся в период гражданской войны. А Федор Мелехин, директор Омского музея, показал пример умелого руководства музеем в годы разрухи, в сочетании с профессиональным подходом к пополнению художественной коллекции, переросшей в полноценную картинную галерею.

Музеи, о которых идет речь на выставке, разнообразны по ресурсам, направленности и объему коллекций, во многих из них условия работы в этот период были крайне сложными. У героев выставки разные образования, сферы интересов, опыт, предшествовавший началу их музейной работы. Но всех их объединяет энтузиазм, поиск и изобретение новых форм работы, преданность своему делу, невзирая на внешние обстоятельства.



Увы, многое из того, что было сделано героями выставки, намеренно подвергнуто забвению, а рассказ об их музейном деле – лишь попытка восстановить его по оставшимся фрагментам. Однако то, что мы сегодня знаем о репрессированных сотрудниках музеев, вызывает уважение и заставляет задуматься о предназначении каждого из нас, о том, по каким нашим делам еще через сто лет потомки будут о нас вспоминать.

Выставочный проект реализуется победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

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