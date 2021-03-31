Музей Москвы, фонд «Искусство, наука и спорт» и Storytel выпустили подкаст об инклюзивных практиках в сфере культуры

«Осто­рож­но, две­ри откры­ва­ют­ся» — новый под­каст об инклю­зив­ных прак­ти­ках в сфе­ре куль­ту­ры. Про­ект под­го­тов­лен Музе­ем Моск­вы и Бла­го­тво­ри­тель­ным фон­дом Али­ше­ра Усма­но­ва «Искус­ство, нау­ка и спорт» в рам­ках про­грам­мы «Осо­бый взгляд» при под­держ­ке Storytel. Веду­щая пер­во­го сезо­на — Поли­на Жура­ков­ская, кура­тор Музея Москвы.

«Дру­же­люб­ность сре­ды для чело­ве­ка с инва­лид­но­стью во мно­гом зави­сит от обще­ства и того, насколь­ко оно про­ин­фор­ми­ро­ва­но и гото­во к ком­му­ни­ка­ции, — ком­мен­ти­ру­ет руко­во­ди­тель про­грам­мы «Осо­бый взгляд» Фон­да «Искус­ство, нау­ка и спорт» Ксе­ния Дмит­ри­е­ва. — Цель дан­но­го под­ка­ста — рас­ска­зать широ­кой ауди­то­рии о том, как реша­ют­ся вопро­сы доступ­но­сти куль­ту­ры для людей с инва­лид­но­стью, пого­во­рить о луч­ших прак­ти­ках в этой обла­сти и при­влечь вни­ма­ние к тем про­бле­мам, кото­рые есть».

Выпус­ки пер­во­го сезо­на под­ка­ста будут посвя­ще­ны роли куль­тур­ных инсти­ту­ций в созда­нии инклю­зив­ной сре­ды, вос­при­я­тию горо­да людь­ми с дру­ги­ми воз­мож­но­стя­ми, а так­же теат­раль­ным, музей­ным и тан­це­валь­ным про­ек­там, в кото­рых чело­век с инва­лид­но­стью может быть вклю­чен и в каче­стве участника.

В пер­вом выпус­ке Поли­на Жура­ков­ская пого­во­рит о том, что такое инклю­зия и при­чем здесь куль­ту­ра и искус­ство с жур­на­лист­кой и обще­ствен­ным дея­те­лем Евге­ний Вос­ко­бой­ни­ко­вой. Запись доступ­на с 26 мар­та 2021 года на сай­те Storytel, а так­же на плат­фор­мах SoundCloud, Apple Podcasts и «Яндекс.Музыка». Сле­ду­ю­щий выпуск с дирек­то­ром Цен­тра им. Мей­ер­холь­да Еле­ной Коваль­ской о соци­аль­ном теат­ре вый­дет 9 апреля.

Про­грам­ма и рас­пи­са­ние подкаста:

26 мар­та – Что такое инклю­зия и при чем здесь куль­ту­ра и искус­ство. Гость — Евге­ния Вос­ко­бой­ни­ко­ва, жур­на­лист­ка, обще­ствен­ный деятель.

9 апре­ля – Что такое соци­аль­ный театр? Гость — Еле­на Коваль­ская, теат­раль­ный кри­тик, дирек­тор Цен­тра им. Мейерхольда.

23 апре­ля – Танец для каж­до­го. Гость — Лео­нид Тара­сов, созда­тель и дирек­тор Цен­тра соци­о­куль­тур­ной ани­ма­ции «Оду­хо­тво­ре­ние», пред­се­да­тель орг­ко­ми­те­та меж­ду­на­род­но­го бла­го­тво­ри­тель­но­го фон­да Inclusive Dance.

7 мая – Музей и инклю­зия. Гость — Вера Шен­ге­лия, попе­чи­тель фон­да помо­щи людям с мен­таль­ной инва­лид­но­стью «Жиз­нен­ный путь»

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