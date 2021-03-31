Музей Москвы, фонд «Искусство, наука и спорт» и Storytel выпустили подкаст об инклюзивных практиках в сфере культуры

«Осторожно, двери открываются» — новый подкаст об инклюзивных практиках в сфере культуры. Проект подготовлен Музеем Москвы и Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд» при поддержке Storytel. Ведущая первого сезона — Полина Жураковская, куратор Музея Москвы.
«Дружелюбность среды для человека с инвалидностью во многом зависит от общества и того, насколько оно проинформировано и готово к коммуникации, — комментирует руководитель программы «Особый взгляд» Фонда «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева. — Цель данного подкаста — рассказать широкой аудитории о том, как решаются вопросы доступности культуры для людей с инвалидностью, поговорить о лучших практиках в этой области и привлечь внимание к тем проблемам, которые есть».
Выпуски первого сезона подкаста будут посвящены роли культурных институций в создании инклюзивной среды, восприятию города людьми с другими возможностями, а также театральным, музейным и танцевальным проектам, в которых человек с инвалидностью может быть включен и в качестве участника.
В первом выпуске Полина Жураковская поговорит о том, что такое инклюзия и причем здесь культура и искусство с журналисткой и общественным деятелем Евгений Воскобойниковой. Запись доступна с 26 марта 2021 года на сайте Storytel, а также на платформах SoundCloud, Apple Podcasts и «Яндекс.Музыка». Следующий выпуск с директором Центра им. Мейерхольда Еленой Ковальской о социальном театре выйдет 9 апреля.
Программа и расписание подкаста:
- 26 марта – Что такое инклюзия и при чем здесь культура и искусство. Гость — Евгения Воскобойникова, журналистка, общественный деятель.
- 9 апреля – Что такое социальный театр? Гость — Елена Ковальская, театральный критик, директор Центра им. Мейерхольда.
- 23 апреля – Танец для каждого. Гость — Леонид Тарасов, создатель и директор Центра социокультурной анимации «Одухотворение», председатель оргкомитета международного благотворительного фонда Inclusive Dance.
- 7 мая – Музей и инклюзия. Гость — Вера Шенгелия, попечитель фонда помощи людям с ментальной инвалидностью «Жизненный путь»