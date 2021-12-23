Политехническому музею передают коллекцию Центрального телеграфа

Политехническому музею начали предавать коллекцию предметов и документов, имеющих отношение к истории телеграфного дела и хранившихся в здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве. Предметы были предоставлены специалистам музея девелоперской компанией Vos’hod в рамках проекта по реставрации здания Центрального телеграфа. Политехнический музей начал координировать работу по описанию и сохранению коллекции.

Несколько тысяч предметов, книг и документов коллекции относятся к разным периодам работы Центрального телеграфа, истории его здания, развитию электросвязи и телекоммуникаций в России. Среди них — телеграфные аппараты Морзе, исторические телефонные аппараты, включая полевые телефоны Красной армии времён Великой Отечественной войны, фрагмент первой московской автоматической телефонной станции, действовавшей с 1930 до 1998 год.

Значительный исторический интерес представляют личные дела телеграфистов Московского телеграфа. Около 2000 личных дел 1877–1926 годов — уникальная документальная летопись, повествующая о переломном периоде в жизни нашей страны сквозь призму профессиональных будней сотрудников телеграфа. В коллекции также представлены периодические профильные издания, монографии, фото- и киноматериалы.

Специалисты Политехнического музея смогут провести экспертизу, оценку и каталогизацию собранной коллекции, оценить культурную и историческую значимость содержащихся в ней предметов для их музеефикации и передачи в архивы. В дальнейшем некоторые из них будут экспонироваться на выставочных площадках Политехнического музея и на территории обновлённого здания Центрального телеграфа после завершения работ по его реставрации.

«Сохранение, приумножение и популяризация исторического наследия и достижений в сфере научного и технического развития нашей страны — важнейшая часть миссии Политехнического музея. Надеюсь, что в ходе работы с коллекцией Центрального телеграфа наших специалистов ждёт немало находок и открытий, представляющих интерес не только для специалистов, но и для самой широкой аудитории. Мы очень рассчитываем, что уже в будущем году, когда музей будет отмечать свое 150-летие, наша коллекция пополнится целой серией новых предметов и экспонатов», — сказала генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева.

«Теперь дело за музейными профессионалами — каталогизация, оценка культурной и исторической значимости, если потребуется — реставрация, музеефикация коллекции, которая в течение многих десятилетий собиралась энтузиастами. Мы благодарны Политехническому музею за то, что он согласился заняться этим, изучить и помочь сохранить данное собрание предметов. Мы понимаем свою ответственность перед Москвой и москвичами, для нас очень важно не только провести бережную реставрацию здания Центрального телеграфа, но и сберечь всё, что относится к его истории и культурному наследию нашей страны», — рассказала председатель совета директоров компании Vos’hod Марина Руднева.

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