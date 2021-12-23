Новогодняя ярмарка на площадке Restomarket на ВДНХ

С 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на открытой площадке нового гастрономического пространства Restomarket на ВДНХ пройдет праздничная ярмарка, на которой посетители Выставки познакомятся с кухнями разных стран мира, в том числе России, Китая, Канады. Кроме того, гости смогут приобрести тематические игрушки и сувениры с новогодней атрибутикой, печенья с предсказаниями.

Любителей русской кухни ждут блины, московская выпечка, удмуртские перепечи, пряники на палочках, пироги. На ярмарке также можно будет отведать канадские, китайские блюда, кавказскую кухню. Европейская составляющая будет представлена испанским пончиком, испанским десертом чуррос, венскими вафлями с наполнителями.

Те, кто предпочитают армянскую кухню, могут попробовать бртуч. Это национальное блюдо из тонколистового лаваша или булки с завернутой в него начинкой: мясо, сыр, вареные яйца, зелень, салат, специи.

На ярмарке будут и оригинальные блюда, например, цветной хот-дог.

Российский производитель мясных изделий компания «Дымов» и кафе-пекарня «Главпирог» накормят гостей своими фирменными яствами.

Посетителей, желающих основательно подкрепиться, ждут бургеры и колбаски гриль.

Кроме того, все гости смогут приобрести праздничный горячий напиток, новогодние сладости, тематические новогодние игрушки, хлопушки, сувениры.

Режим работы ярмарки: с 11:00 до 21:00.

Restomarket — новое пространство от Restart Vasilchuk Brothers, которое представляет гастрономические традиции многонациональной России. Двухэтажный комплекс будет открываться поэтапно, он разместится на границе Центральной аллеи и Парка ремесел и соберет под одной крышей 9 корнеров с кухнями народов мира, среди них: японский «Токи» во главе с Дмитрием Лимом, итальянский «Форте» в исполнении шефа Джакомо Ломбарди, вьетнамская кухня от Bo, греческие блюда «Holy Gyros» и другие.

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