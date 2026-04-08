Лучший сказитель Олонхо в Якутии получит 500 тыс. рублей

В Якутске проходит первый этап республиканского конкурса традиционного исполнения Олонхо на призы главы Якутии Айсена Николаева. На конкурс заявились 37 участников. Победителю вручат 500 тысяч рублей. Приз за второе место составит 200 тысяч рублей, за третье — 100 тысяч.

Олонхо — это героический эпос якутского народа, корпус древних эпических сказаний и одновременно традиция его воспроизведения. Словом «олонхо» (буквально — «то, что было», аналог русского слова «былина») называют как весь эпос, так и его отдельные части-песни длиной от 10 до 40 тысяч строк, а самые длинные сказания, по преданию, сказители-олонхосуты исполняли без перерыва семь дней и семь ночей.

Как сообщили в правительстве Якутии, глава региона подписал указ о проведении третьего Десятилетия Олонхо, и конкурс на призы главы республики станет одним из ключевых проектов. В 2005 году ЮНЕСКО признало эпос шедевром устного и нематериального наследия человечества, отсюда и ведется отсчет десятилетий. Участники будут исполнять Олонхо полностью, без ограничений по времени и желательно без сокращения отрывков. Состязание пройдет в три этапа: на первом нужно исполнять не менее часа, на втором — около четырех часов, а на третьем — не менее восьми часов. Заключительный этап состоится в ноябре.

Самой молодой исполнительницей конкурса стала 21-летняя Сайыына Шамаева из Вилюйского района. Девушка рассказала, что занимается исполнительством с четырех лет, последовав за братьями, а первым наставником для нее стала бабушка. «Благодаря ей якутская культура глубоко внедрилась в мое сознание, — рассказала Сайыына Шамаева. — Сейчас я понимаю, что исполнительство — это только начало большого открытия в жизнь. Это очень сложно, но меня вдохновляет, что мы делаем большой вклад в сохранение и популяризацию культуры народа саха. Рассказывать восемь часов непрерывно — это большой труд, не только умственный, но и физический. Здесь проверяют не только словарный запас, но также выдержку и характер».