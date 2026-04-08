Сто раковин морских моллюсков пополнило коллекцию Музея Мирового океана

Музей Мирового океана обогатился ценной коллекцией раковин морских брюхоногих моллюсков, принадлежащих семейству Стромбиды. Эти раковины, будучи объектом пристального интереса у собирателей, пополнили музейное собрание в количестве ста экземпляров. Среди них есть редкие виды, такие как горбатый стромбус (Thersistrombus thersites), стромбус Олди (Tricornis oldi), перуанский стромбус (Lobatus peruvianus) и стромбус-петух (Aliger gallus). Особую ценность представляют эндемик Марианских островов стромбус-бык (Latissistrombus taurus), редко встречающийся в коллекциях, и галиафский стромбус (Titanostrombus goliath) – одна из самых крупных и редких раковин Западной Атлантики.

Каждая раковина, украшающая музейные залы, хранит в себе память о жизни моллюска, для которого она служила домом, защитой и средством выживания. В настоящее время накоплено значительное количество сведений о представителях семейства Стромбид, их уникальном строении, образе жизни и ареалах обитания.

Эти теплолюбивые моллюски предпочитают теплые воды Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Несмотря на многообразие видов, их объединяет характерная особенность – утолщенная, асимметричная внешняя губа с выемкой. Через этот вырез моллюск выставляет свой правый глаз, расположенный на длинном стебельке, для ориентации в пространстве. У некоторых стромбид внутри раковины имеется роговая крышечка, напоминающая коготь (которую коллекционеры называют «морской коготь»). Она служит им для передвижения прыжками – уникального для улиток способа перемещения. Даже внушительный вес раковины не мешает им активно перемещаться, спасаясь от хищников. Сами стромбиды являются мирными существами, что подтверждается их рационом, состоящим в основном из водорослей и детрита.

Часть новых поступлений войдет в экспозицию будущей «Лаборатории Жизни» в корпусе «Планета Океан». В настоящее время обширную коллекцию раковин со всего мира можно увидеть в экспозиционном корпусе «Глубина» и в Морском выставочном центре в экспозиции «Люди моря».