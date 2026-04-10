Третьего котёнка из семьи дальневосточных леопардов назвали Фьюжн

By T1
ВТБ выбирает имя маме семейства дальневосточных леопардов

ВТБ подвел итоги голосования по выбору имени третьего котёнка дальневосточного леопарда из семьи кошки Герды, которая обитает в национальном парке «Земля леопарда» (Владивосток). Аудитория соцсетей и участники конференции банка Data Fusion 2026 выбрали имя Фьюжн. В финальном голосовании приняло участие более 4 200 человек.

«Уже несколько лет мы участвуем в проектах по восстановлению популяции дальневосточного леопарда. Выбор имени для каждого котёнка из семьи дальневосточных леопардов – это один из способов привлечь внимание к самым редким большим диким кошкам планеты, которые обитают в Приморье. Имя Фьюжн означает слияние, объединение и очень подходит котёнку. Оно отражает ключевой принцип современной природоохранной деятельности, которую поддерживает ВТБ: синергию технологий, науки и бизнеса ради сохранения биоразнообразия», – прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

«Каждый новый котёнок дальневосточного леопарда – это знак того, что популяция сохраняется, стабильна, возвращает себе утраченные территории. Особенно важно, что вместе с таким партнёром, как ВТБ, мы можем не только защищать этих редчайших животных, но и делиться этой историей со всей страной – через традицию давать им имена, которые становятся частью их судьбы. Получение имени леопардом символизирует заботу и особое отношение к природе», – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Под символической опекой ВТБ, который носит титул Хранителя леопарда, находится семья диких кошек: мама Герда, сын Феникс, дочка Сиерра и третий котенок двух лет. Дальневосточные леопарды ведут скрытный образ жизни и крайне редко выходят к человеку, поэтому учёные долгое время не могли определить пол третьего котёнка. Вычислить, что это мальчик около двух лет, удалось лишь по фотоловушке – на видео кошка прогуливалась по берегу Амурского залива недалеко от полуострова Песчаный. Эти места богаты добычей, поэтому попавший в кадр зверь выглядит здоровым и явно не испытывает проблем с охотой и пропитанием.

