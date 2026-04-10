Третьего котёнка из семьи дальневосточных леопардов назвали Фьюжн

ВТБ подвел итоги голосования по выбору имени третьего котёнка дальневосточного леопарда из семьи кошки Герды, которая обитает в национальном парке «Земля леопарда» (Владивосток). Аудитория соцсетей и участники конференции банка Data Fusion 2026 выбрали имя Фьюжн. В финальном голосовании приняло участие более 4 200 человек.

«Уже несколько лет мы участвуем в проектах по восстановлению популяции дальневосточного леопарда. Выбор имени для каждого котёнка из семьи дальневосточных леопардов – это один из способов привлечь внимание к самым редким большим диким кошкам планеты, которые обитают в Приморье. Имя Фьюжн означает слияние, объединение и очень подходит котёнку. Оно отражает ключевой принцип современной природоохранной деятельности, которую поддерживает ВТБ: синергию технологий, науки и бизнеса ради сохранения биоразнообразия», – прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

«Каждый новый котёнок дальневосточного леопарда – это знак того, что популяция сохраняется, стабильна, возвращает себе утраченные территории. Особенно важно, что вместе с таким партнёром, как ВТБ, мы можем не только защищать этих редчайших животных, но и делиться этой историей со всей страной – через традицию давать им имена, которые становятся частью их судьбы. Получение имени леопардом символизирует заботу и особое отношение к природе», – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Под символической опекой ВТБ, который носит титул Хранителя леопарда, находится семья диких кошек: мама Герда, сын Феникс, дочка Сиерра и третий котенок двух лет. Дальневосточные леопарды ведут скрытный образ жизни и крайне редко выходят к человеку, поэтому учёные долгое время не могли определить пол третьего котёнка. Вычислить, что это мальчик около двух лет, удалось лишь по фотоловушке – на видео кошка прогуливалась по берегу Амурского залива недалеко от полуострова Песчаный. Эти места богаты добычей, поэтому попавший в кадр зверь выглядит здоровым и явно не испытывает проблем с охотой и пропитанием.