Лучший триллер года! Карин Слотер, «Хорошая дочь»

«Хорошая дочь» — один из лучших триллеров года. Жестокая мрачная история, написанная с нежностью и сочувствием. Две девочки в лесу. На них направлено дуло пистолета. Одна бежит, спасая свою жизнь и не думая о сестре. Другая остается. Жизнь Шарлотты и Саманты Квинн больше не будет прежней. Их семья разрушена.

Спустя двадцать восемь лет Шарлотта становится адвокатом — хорошая дочь повторяет успешную карьеру своего отца. Но прошлое не ушло безвозвратно. В городке снова происходит преступление, связанное с тем давним, участницей которого была Шарлотта. И на этот раз она не сможет отвертеться от болезненных воспоминаний и жуткой правды.

Произведения Карин Слотер публикуются в 120 странах и изданы в количестве более 35 миллионов экземпляров. Netflix экранизирует один из ее романов «Ее части» (Pieces of Her) с Тони Коллетт в главной роли, а детективные серии «Округ Грант» и «Уилл Трент» адаптируются под сериалы на телевидении.

«Карин Слотер — одна из лучших писательниц нашего времени. Я последую за ней куда угодно», – Гиллиан Флинн

«Мрак, тянущийся из прошлого, пропитал этот роман насквозь. Карин Слотер, со всем своим умением и искренним чувством, заставит вас трястись от напряжения», —

Камилла Лэкберг

Мощный захватывающий триллер от признанного автора бестселлеров –

The New York Times

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