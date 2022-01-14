ГИТИС отметит 400-летие Мольера изданием книги Карла Манциуса и сборником новых и старых переводов «Мизантропа»

В год 400-летия великого французского комедиографа читателям представят книгу Карла Манциуса «Мольер. Театры, публика, актёры его времени» и сборник шести разных переводов «Мизантропа».

Книга Карла Манциуса «Мольер. Театры, публика, актёры его времени», написанная в самом конце XIX века, до сих пор считается одной из лучших работ в мировой мольеристике. В ней автор едва ли не впервые помещает своего героя, которого большая часть предшествующих исследователей рассматривала почти исключительно как драматурга, в контекст бурной театральной жизни эпохи. Актёрское искусство, драматургия, постановочная практика, сценическое оформление, организация театрального дела и запутанные человеческие связи между служителями Мельпомены, — кажется нет такой темы в истории французского театра XVII века, которую не затронул бы в своей книге Манциус. В центре всех этих сценических, придворных и жизненных перипетий оказывается, конечно, Жан-Батист Поклен, однажды нарекший себя Мольером.

Впервые книгу датского автора Карла Манциуса о Мольере на русский язык в 1922 году перевёл театральный режиссёр, педагог ГИТИСа Фёдор Каверин. Оригинальный текст содержит большое количество редких зарубежных источников о французском комедиографе, неоднозначных для перевода. Спустя 100 лет Издательство ГИТИС выпускает отредактированное издание, где впервые на русский язык переведены все сноски оригинала и исправлены неточности перевода. Любителей Мольера ждёт по-настоящему захватывающее и увлекательное чтение. Книжная новинка выйдет в начале февраля.

В июне вторым большим проектом Издательства ГИТИС к 400-летию Мольера станет выпуск сборника разных шести переводов пьесы «Мизантроп». Впервые текст выйдет в переводах Сергея Самойленко, Дмитрия Быкова, также в сборник войдут переводы Михаила Донского, Татьяны Щепкиной-Куперник, Василия Курочкина, Ивана Елагина. Издание разных переводов одной пьесы несёт в себе научное и историко-театральное значение, связанное с современной театральной реальностью — режиссёрский замысел театральной постановки зарубежного автора всегда напрямую зависит от выбора перевода оригинального текста.

Почему «Мизантроп»? История глубокой и актуальной сегодня пьесы Мольера в русском театре небольшая. В памяти всплывают спектакли великих гитисовских мэтров Анатолия Эфроса в Театре на Таганке (1986) и Петра Фоменко в Ленинградском театре комедии (1975) и мы надеемся, что новый сборник переводов «Мизантропа» заинтересует театры.

Кстати, 5 февраля в Учебном театре ГИТИС студенты актёрского факультета сыграют премьеру «Мизантропа» в постановке Сергея Посельского. Также в планах запустить конкурс современных комедий, условия участия в котором скоро появятся на официальном сайте Российского института театрального искусства — ГИТИС.

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