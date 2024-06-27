Книгу о бизнесе от первых лиц российских компаний представили в сообществе «Адизес. Думаем вместе»

Над первым томом сборника советов и историй о предпринимательстве работали собственники и топ-менеджеры значимых российских компаний — члены бизнес-сообщества «Адизес. Думаем вместе». Книгу выпустило издательство «Бомбора».

В подмосковном Воскресенске на встрече сообщества для первых лиц российского бизнеса «Думаем вместе», организованной «Адизес Бизнес Консалтинг» при информационной поддержке Forbes Russia, прошла презентация первого тома книги «Лидеры XO» из серии «Адизес Бизнес Консалтинг рекомендует».

Серия «Адизес Бизнес Консалтинг рекомендует» создана на базе сообщества первых лиц: собственников крупнейших российских холдингов, владельцев и топ-менеджеров крупных и средних компаний. Книги выпускаются в издательстве «Бомбора» (ЭКСМО) и собирают истории об актуальных вызовах мира российского бизнеса, практиках в области корпоративного управления, стратегического планирования и кризис-менеджмента из первых рук.

Презентация книги состоялась на встрече сообщества (21–23 июня) на торжественном ужине в присутствии бизнесменов — участников проекта, консультантов «Адизес Бизнес Консалтинг», представителей издательства «Бомбора», а также топ-менеджеров и журналистов Forbes Russia.

«Очень многие в России стараются сделать подобные площадки, но в случае с «Адизес. Думаем вместе» есть большое влияние репутации имени: здесь собираются те люди, которые приезжают не для того, чтобы как-то себя показывать. А для того, чтобы общаться, коммуницировать и получать энергию от команды Адизеса», — прокомментировала председатель правления «Алкогольной сибирской группы» Елена Столбовских.

«Площадка «Думаем вместе» — одна из самых замечательных по уровню компетенций, по организации, по уважению ко времени и к участникам», — заявил председатель правления «ФОРАБАНКа» Сергей Балакин.

«Адизес. Думаем вместе» — это сообщество генеральных директоров, собственников и акционеров бизнеса, собирающихся для совместного обсуждения отраслевых вызовов и решения сложных задач. В мероприятиях сообщества в 2020–2024 годах приняли участие около 500 первых лиц крупных и средних компаний.

«Я как представитель книжной розничной компании знаком с методологией Адизеса, потому что есть действительно много интересных книг по менеджменту и эти книги мы обсуждали внутри нашей компании на книжных клубах. Но в целом живое общение с такими интересными людьми — это незабываемо», — прокомментировал генеральный директор объединенной розничной сети «Читай-Город — Буквоед» Александр Брычкин.

Прямо сейчас в сообществе идет работа над вторым томом книги «Адизес Бизнес Консалтинг рекомендует», создаваемым при поддержке Forbes Russia. К участию приглашаются управленцы, сооснователи и совладельцы российских компаний, желающих поделиться экспертизой и укрепить свою репутацию как опытных предпринимателей и Top Voice среди российского бизнес-комьюнити.

Участие в проекте позволит тем собственникам и менеджерам, кто пока не приобщился к деятельности сообщества, сделать это — и получить эксклюзивный доступ к площадке обмена передовым опытом и VIP-нетворкинга, а текущим участникам — углубить формат вовлечённости и укрепить экспертизу.

Благодаря эксклюзивной поддержке такого издательского дома первой величины, как Forbes Russia, участники смогут поднять положение в PR-мониторингах, укрепить позиции своей медийной репутации, привлечь внимание лиц, принимающих решения среди целевой аудитории, к другим информационным поводам со своим участием и многое другое.