В ЛитРес эксклюзивно выходит книга Владимира Набокова в озвучке Дарьи Мороз

4 февраля 2022 года в крупнейшем книжном сервисе в России и странах СНГ ЛитРес состоится премьера аудиокниги «Король, дама, валет» Владимира Набокова в озвучке популярной актрисы театра и кино Дарьи Мороз. Роман от издательства АСТ откроет серию аудиопроизведений автора в исполнении известных актеров и медиа-персон. Всего в рамках проекта планируется выпустить семь аудиокниг, включая такие культовые, как «Лолита», «Камера обскура», «Защита Лужина». Предзаказ на аудиоверсию романа уже доступен на сайте и в приложениях ЛитРес.

Дарья Мороз — популярная актриса театра и кино, в чьем портфолио участие в таких известных проектах, как «Содержанки», «Медиатор», «Апостол», «Дурак», а также богатый опыт в качестве актрисы дубляжа в озвучке голливудских фильмов «Дориан Грей», «Миссис Даутфайр», «Нью-Йоркские истории». Также Дарья не раз выступала в роли чтеца, ее голосом говорят персонажи произведений Михаила Булгакова, Бориса Акунина и Джона Фаулза.

«Работа с текстом — самая трудоемкая и самая моя любимая часть актерской профессии. Перед «чтецом» стоит множество важных задач. Нужно услышать мелодику «речи автора», поймать его неповторимый ритм и стиль, помочь слушателю погрузиться в мир произведения, при этом не мешая ему. Роман Набокова в этом смысле можно считать настоящим вызовом. Каждое слово литературного гения, которого четыре раза подряд номинировали на Нобелевскую премию, имеет свой вкус, запах, оттенок, объем. Каждое предложение — отдельный эмоциональный рассказ. Роман не столь широко известен, как «Лолита», например, но я уверена: столкнувшись с этим текстом единожды, вы никогда его не забудете», — делится Дарья Мороз.

В 2022 году — 45 лет со дня смерти Владимира Набокова — культового русского и американского писателя, поэта, переводчика, литературоведа и энтомолога. Автор четыре года подряд был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но так и не стал лауреатом по причине «скандальности» выдвигаемой «Лолиты». «Король, дама, валет» — первый его роман на «немецкую» тему, за которыми последовали «Камера обскура» и «Отчаяние». В центре сюжета — детективная история о молодом человеке, который перебрался в Берлин в поисках работы, был принят в доме дяди и представлен его красавице-жене. Она очаровала пылкого юношу, и вместе они решили избавиться от ее мужа. Следуя классической фабуле бульварного любовного романа, Набоков создает сложное психологическое, социальное и философское произведение.

Предзаказ на аудиокнигу «Король, дама, валет» в озвучке актрисы Дарьи Мороз уже доступен на сайте и в приложениях книжного сервиса ЛитРес. В продажу произведение поступит 4 февраля.

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