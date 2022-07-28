Алиса Вокс, самая известная экс-солистка группы «Ленинград», вышла замуж!

35-летняя певица Алиса Вокс, известная широкой публике по песне «Экспонат» («На лабутенах…») и её избранник, 41-летний Сергей Свитавский, поженились 27 июля.

Алиса и Сергей предпочли расписаться без церемонии и свидетелей во Дворце госуслуг на ВДНХ в Москве, а вместо пышного торжества остаться наедине и уделить время друг другу.

«Праздников в моей жизни хватает, поэтому сегодня — только вдвоём!» — написала певица в своём блоге.

Тем не менее, на регистрацию брака жених и невеста прибыли при полном параде: специально для этого события петербургский свадебный дизайнер Надя Малявина создала для Алисы уникальное платье-трансформер, которое можно по желанию носить со шлейфом или без, а дизайнеры ателье мужской одежды Indever создали элегантный костюм для Сергея.

Образ невесты дополнили изящные босоножки Jimmy Choo, знаковый клатч Yves Saint Laurent и чокер из натурального жемчуга.

Образ жениха дополнили стильные ботинки Kenzo, технологичные часы Tag Heuer Carrera и галстук-бабочка Brioni.

Судя по соцсетям певицы, она решила взять фамилию мужа: «…больше не Кондратьева», — написала она в посте, посвящённом событию.

Для обоих молодожёнов это второй брак.

О личности жениха известно лишь то, что он финансист, высококвалифицированный эксперт в области ИТ и высоких технологий, занимал руководящие должности в компаниях консорциума Альфа-Групп.

Певица обещает показать, наконец, его лицо в своём следующем клипе на песню «Ты — то, что надо». Нам остаётся лишь ждать премьеры!

Фото — Андрей МОИСЕЕВ

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