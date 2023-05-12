Онлайн-кинотеатр PREMIER и SRSLY выпустили журнал-ретроспективу в стиле 90-х

Онлайн-кинотеатр PREMIER и медиа SRSLY создали журнал-ретроспективу о 90-х. Журнал стилизован под печатные молодежные издания, которые выходили в то время в стране, повторяет их верстку и наполнение. Специальное коллекционное издание получило название COOL SRSLY, и выйдет ограниченным тиражом эксклюзивно с выходом третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» о взрослении детей 90-х. Спецпроект изучает культуру России 1990-х годов вместе с актерами ностальгического сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».

На обложке главные герои нового сезона «‎Мир! Дружба! Жвачка!» – Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин.

Внутри — интервью с героями, «горэпскоп» от промо-группы вечеринок «Радуга», а также тесты, бьюти советы, и даже фотороман по мотивам МДЖ – рубрики знакомые всем, кто помнит печатные издания 90-х. Статьи журнала в целом анализируют разные аспекты жизни молодежи в 90-е годы, охватывают темы от экскурса в субкультуры тех лет до фешн-рубрик, рассказывающих как собрать лук в стиле лихих 90-х.

В создании журнала приняли звезды «Мир! Дружба! Жвачка!», а также актеры-друзья PREMIER Мария Мацель, Александр Аверин и Анастасия Резник. Актеры снялись для журнала в смелых образах в стиле 90-х.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.