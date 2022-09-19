Сказки Пушкина в Соборной палате

В Соборной Палате стартует серия представлений для юных зрителей «Сказки с музыкой».

Первое представление «СКАЗКИ А.С. ПУШКИНА С ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИЕЙ И МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ» пройдет 2 октября в 14:00.

«Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказку о золотом петушке» и «Сказку о рыбаке и рыбке» представят народный артист России, актер Виктор Никитин, мастер песочной анимации, художник Лилия Чистина и Концертный камерный оркестр под управлением заслуженного артиста России Владимира Рыжаева.

Соборная палата — одно из красивейших концертных залов столицы с идеальным звуком и неповторимой атмосферой.

«Начало концертного сезона со сказок А.С. Пушкина не случайно, именно с этих сказок начинается приобщение детей к русской литературе. Это целый мир, без знакомства с которым мы уже не мыслим свою жизнь»,- комментирует Лауреат Всероссийской литературной премии имени А.К. Толстого, II Всероссийского конкурса исполнителей Есенинской поэзии, народный артист России Виктор Никитин.

Оживающие в руках художницы сказочные картины в сочетании с пушкинским слогом и музыкой П.И. Чайковского, М.И. Глинки, А. Вивальди находят живой отклик у детской и взрослой аудитории, завораживают слушателей и погружают их в волшебный мир.

Цель проекта – организация качественного детского досуга, развитие и приобщение юных зрителей к литературе, музыке, изобразительному искусству.

Организатор проекта – Агентство Арт-просвещения.

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