«Возвращение Дома». О музыке, подвижничестве и точках пересечений

Иван Старостин. Создатель видеопроекта «Возвращение Дома»

Студия Ивана Старостина представила видеопроект, посвященный судьбе усадьбы С.В. Рахманинова «Ивановка». Разрушенная до основания во времена крестьянского восстания на Тамбовщине, усадьба великого композитора обрела новую жизнь благодаря школьному учителю, подвижнику Александру Ермакову (1951-2022), который посвятил делу возрождения пятьдесят лет своей жизни. Летом этого года в усадьбе была создана пьеса-летопись истории «Ивановки», автором которой стал профессор Московской консерватории и Академии музыки имени Гнесиных Андрей Микита. С этого момента историю возвращения Дома Рахманинова можно увидеть в нотах и услышать в музыке. Посвящена эта пьеса Александру Ермакову.

«Возвращение Дома». Видеопроект

Александр Ермаков. Видеопроект «Возвращение Дома»

Документальный видеопроект «Возвращение Дома» уже доступен на официальных страницах Московской консерватории и готовится к трансляции на портале культурного наследия и традиций России «Культура. РФ», а мы в дни онлайн-премьер беседуем с создателем этого проекта, Иваном Старостиным. Наш непринужденный диалог с Иваном охватывает множество разных и, кажется, невозможных к пересечению сфер и тем. Впрочем, невозможность – именно кажущаяся.

– Иван, расскажите, как возникла идея этого проекта? Чем она Вам близка?

– Начну с того, что Сергей Рахманинов для меня – особая фигура. Я музыкант в третьем поколении, и именно Рахманинов был любимым композитором старших музыкантов в доме. Это проявлялось и в быту. Дома, так или иначе, постоянно звучала музыка, очень разная. И только Рахманинова нельзя было слушать фоном к чему-либо. Полагалось сесть и слушать. Так что для меня Рахманинов – в определённом смысле, символ дома.

– Вы – видеограф с обширным наследием, но первостепенно – музыкант, преподаватель Московской консерватории, кандидат искусствоведения. Что привело Вас к созданию фильмов и видеопроектов?

– В начале 1990-х мой отец, Сергей Старостин, создавал уникальную передачу «Мировая деревня», посвящённую нематериальной культуре. Когда я подрос – начал осваивать видеоаппаратуру; c камерой на плече я с 1995 года. По сути, создание контента – это то, чем я занимался ещё до существования видеоплатформ. Вполне логично, что теперь я продолжаю это дело.

– С камерой с 1995 года… Сколько лет вам тогда было?

– Одиннадцать. Я таскал с собой тяжеленный VHS-камкодер [камера, сочленённая с видеомагнитофоном – прим. ред.] в школу, на праздники, почти везде. Потом научился монтировать, используя два видеомагнитофона. В 2000-х на смену магнитофонам пришел компьютер. Первым собранным проектом – внезапно – стала «Баллада о Родине», музыкальной основой которой был выбран Второй фортепианный концерт Рахманинова.

– Очевидно, что предпосылок для сегодняшнего обращения к теме Дома Рахманинова было множество.

– Я пробовал создавать самые разные форматы, работать в разных жанрах. Фильмы, посвящённые материальному и нематериальному наследию для меня, скорее, новый жанр, в нашем случае – на стыке документалистики и репортажа. Фильмы об «Ивановке» здесь занимают особое место по многим причинам. Здесь – и возможность прикоснуться к памяти композитора, и возможность ощутить масштаб того, что было сделано в Музее-заповеднике, да и не только в нём – зимой 2024 года мы делали видеопроект, посвящённый исторической выставке «Ивановки» «С.В. Рахманинов. Страницы семейного альбома» на Страстном бульваре, в стенах московской квартиры композитора.

– Да, в феврале мы рассказывали нашим читателям об этой выставке — первой в истории дома, где Рахманинов прожил с 1905 по 1917 годы, но этот дом не был возвращен ему, никогда не был его музеем. И, кстати, мы показывали Ваш видеопроект «Страницы семейного альбома». Но в рамках «Возвращения Дома» Вы не только обращаетесь к масштабу того, что было сделано в Музее-заповеднике его создателем Александром Ермаковым, Вы фиксируете моменты иного создания, а точнее – перенесения фактов истории «Ивановки» в звук…

Ивановка. Усадебный дом. Видеопроект «Возвращение Дома»

– Да, все так. «Возвращение Дома» – это ещё и история создания произведения Андрея Иштвановича Микиты «Рапсодия на тему сирени». Мы наблюдаем за творческим процессом композитора, его не постановочным погружением в атмосферу «Ивановки». Такой синхрон истории создания сочинения и создания фильма у нас впервые.

Композитор Андрей Микита. Видеопроект «Возвращение Дома»

– В Вашей биографии переплелись совершенно разные сферы деятельности. С одной стороны — музыкальная, научная (Вы ведь защитили диссертацию!), преподавательская деятельность, и все это требует большого внимания, вовлеченности, эмоциональной и интеллектуальной отдачи. С другой стороны – работа над созданием видеоконтента, существующая параллельно c музыкальной и занимающая очень много жизненного и профессионального времени. Помогает ли одно другому? И получается ли органично все совмещать?

– Когда-то в школе, после победы на конкурсе «Юные таланты Московии» по специальности «фортепиано», все в один голос мне говорили: «Тебе бы играть!». А я совсем не видел себя пианистом – и стал теоретиком. И вроде бы классическая история: не можешь играть – иди в теорию. Но именно на историко-теоретическом факультете я смог найти баланс между алгеброй и гармонией, между желанием заниматься творчеством и предрасположенностью к общению с техникой. В 2008 году меня позвали в отдел по разработке сайта Московской консерватории; его я по сей день наполняю контентом. Потом у консерватории появился и YouTube-канал, и социальные сети. Так из, казалось бы, книжной профессии я перешел в направление многопрофильного специалиста по контенту. Этому, кстати, посвящён и мой курс, который я с 2022 года читаю в Московской консерватории.

– Будучи многопрофильным специалистом по контенту и лектором консерваторского курса, Вы ведете при этом самостоятельную исследовательскую работу в необычном (и довольно опасном!) направлении – урбан-туризм. На стыке документалистики и репортажа Вы создавали проекты о почти утраченных мирах…

– Да, среди прочего контента, который я создаю в качестве творческой лаборатории, есть серия видео о заброшенных объектах – в том числе, усадьбах. Не хочется бросаться заезженными фразами, но потенциал русской усадьбы как культурного феномена просто огромен. Восстанавливая и поддерживая их делом или словом, мы всего-навсего даём в руки следующим поколениям возможность правильно понимать «текст» навсегда ушедшей эпохи, услышать её интонацию, её стиль, её темп.

У нас сейчас – совсем иной темп. Мы буквально бежим вперёд. Пользуемся технологиями, которые ещё двадцать лет назад показались бы нам волшебством. Так, например, в нашем проекте «Возвращение Дома» благодаря нейросети мы воссоздали голос Александра Ермакова.

– Почему возникла необходимость воссоздания голоса? Ведь Александр Ермаков – наш современник, и, наверное, сохранилось много его интервью…

– Для проекта нам были необходимы фрагменты его научной статьи. Теперь они озвучены его голосом.

– Что ж, прекрасно! В заключение нашей беседы предложу поговорить о «маяках». В любом направлении профессиональной деятельности всегда существуют «маяки» — те, на кого мы ориентируемся и к уровню которых стремимся дотянуться. Если говорить о Ваших творческих поисках в сфере документального видеоконтента — какие фильмы являются для Вас образцами – или даже неким абсолютом — документального кино?

– Сложный вопрос… Возможно, «Кояанискаци» [документальный фильм Годфри Реджио 1982 года с музыкой композитора Филипа Морриса Гласса и киносъёмками Рона Фрике – прим. ред.] ? Но это не совсем тот жанр… Вероятно, лучшее документальное кино – то, которое попало в жанр и формат. И во время.

– Времена меняются, тенденции и законы тоже. Как Вы полагаете, сохраняется ли интерес к документалистике во времени множественных привлекательных экспериментов киноиндустрии?

– Самые популярные видео во взрослом сегменте любой платформы – именно документалистика! Минаев, Файб, Парфёнов… Это всё – исторический ликбез, сделанный фантастически хорошо. Не без тенденциозности местами, но контент – потрясающий!

– Иван, спасибо за этот диалог!