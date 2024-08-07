Георгий ОВАКИМОВ: «Важно не потерять нашу идентичность»

Каково это – работать с историческим наследием, восстанавливать, воссоздавать культурный код города, встраивая его в современный контекст? Рассказывает Георгий Овакимов — предприниматель, общественный деятель, меценат, основатель ГК «Наследие», которая занимается реставрацией и сохранением объектов культурного наследия, а также разработкой стратегий развития регионов.

– Георгий, ваша компания работает на рынке уже более 10 лет. С чего начинался ваш бизнес? Как пришли первые проекты?

– Компания была организована в 2012 году в Москве, и изначально занималась управлением коммерческой недвижимостью. Впервые инвестором в проекте по реставрации объекта культурного наследия мы выступили лишь семь лет спустя. И, оценив потенциал этого направления, через 2 года полностью переориентировались на него. В этом нам помог богатый опыт в реконструкции и реновации. Так появилось агентство «Достояние».

Здесь важно подчеркнуть, что реставрация исторических зданий требует определенной квалификации. В группу компаний, которой управляет «Достояние», входит строительная компания «Система», имеющая все разрешительные документы для этой работы, и специалистов, обладающих необходимыми компетенциями.

Какое-то время мы набирали экспертизу в этом вопросе, сейчас начинаем активно увеличивать портфель объектов культурного наследия. Для нас важно наращивать компетенции не только в реставрации, но и в реновации. «Достояние» проводит работы по преобразованию внешнего вида и фасадов зданий, внутреннего пространства, благоустройству прилегающих территорий, переформатированию концепций объектов.

– В чем заключается ваша миссия? Почему вы решили заниматься реновацией исторических объектов?

– В основе всех наших проектов лежит человекоцентричный подход. «Достояние» является инициатором развития городских пространств с учетом потребностей жителей в новых рабочих местах и комфортной среде. Мы развиваем городскую инфраструктуру, создаем точки притяжения для бизнеса и государства, таким образом, улучшая социально-культурную ситуацию в регионах и создавая туристическую привлекательность страны в целом.

Россия в этом плане имеет свой уникальный культурный код. В каждом округе, республике есть объекты, которые представляют историческую ценность, и, безусловно, их возрождение ведет к сохранению идентичности. Реновация же дает новый импульс к интеграции этого пространства в современную городскую среду, что, в конечном счете, развивает экономику региона – через создание новых рабочих мест, повышение туристической привлекательности и развитие инфраструктуры.

Наша концепция состоит в том, что привлекательный образ будущего формируется за счёт сочетания опыта прошлого и настоящего.

– Как изменились технологии реставрации исторических объектов за последние 10 лет?

– По моим ощущениям, за 10 лет мы шагнули далеко вперед. В частности, начали использовать в работе цифровые технологии, то же 3D-сканирование, моделирование и печать. Сегодня можно делать точные цифровые копии различных объектов и утраченных деталей. Новейшие наноматериалы дают возможность воссоздавать и сохранять древние поверхности и текстуры. Деликатное отношение в процессе реставрации к различным поверхностям достигается с помощью лазерных технологий.

Инновации значительно улучшили и ускорили процесс реставрации, облегчив, а где-то и заменив ручной труд.

– Сейчас много говорят о применении ИИ в реставрации культурных объектов. Применяет ли ваша компания в работе эти технологии? Помогли ли они продвинутся индустрии вперед?

– Пока искусственный интеллект мы не применяем, однако это явно перспективное направление, которое активно развивается. Думаю, нейросети могут быть полезным инструментом, например, при проектировании пространства вокруг объекта.

В России и по всему миру уже есть немало примеров использования искусственного интеллекта в области сохранения культурного наследия. В Государственном Эрмитаже инновационные технологии применяются для определения авторства и датировки произведений искусства. В проекте по восстановлению Казанского собора в Москве, который был разрушен в середине XX века, использовался искусственный интеллект для создания трехмерной модели собора на основе архивных фотографий и чертежей. С помощью компьютерных алгоритмов были проанализированы огромные объемы информации, обработка которой вручную заняла бы годы.

Использование алгоритмов машинного обучения позволяет реставраторам быстрее и точнее определять состояние объекта, выявлять повреждения и предлагать методы восстановления. Также, благодаря ИИ, можно визуализировать объект и сразу увидеть, каким будет результат реставрации. Конечно, эти технологии помогают продвинутся в сроках реализации проекта, и, возможно, даже обеспечат более длительную сохранность объекта после завершения работ, однако полностью заменить человеческие компетенции нельзя.

Я за то, чтобы соблюдать баланс между инновационными подходами и традиционными методами реставрации, объединяя передовые технологии и уважение к историческому контексту и культурным ценностям.

– Расскажите о самом значимом для вас проекте, реставрацией которого занималось агентство «Достояние»?

– С моей стороны было бы несправедливо выбрать что-то одно. Каждый объект представляет ценность не только для нашей команды, но и для региона, где он расположен.

Сейчас мы сфокусированы на реновации и реконцепции. Наша задача – брать объект, формировать портфель, управлять им эффективно, привлекать инвесторов, увеличивать количество квадратных метров, которыми мы владеем и оперируем. А реставрация – это более узкая сфера, цель такой работы – привести объект в надлежащий вид, и этим успешно занимается наша строительная компания с 12-летним опытом «Система».

Как правило, когда работа по реновации объекта заканчивается, городские власти, оценив нашу компетентность и экспертность, просят нас принять участие в реставрации других зданий. И обычно мы идем навстречу, помогаем.

– Как строится работа над проектом? С чего обычно начинается реставрационный процесс?

– Каждый объект уникален, и требует индивидуального подхода. Хотя, конечно, есть определенные этапы, которые невозможно не включать в этот процесс.

В первую очередь, объект обследуют специалисты, анализируют его состояние, составляют техническое задание. Они определяют степень износа, выясняют, что потребуется для восстановления. Важная задача – остановить разрушение здания, поэтому, прежде чем приступать к ремонтным и реставрационным работам, объект консервируется.

На стадии проектирования определяется технология процесса реставрации и материалы, которые будут использоваться. Далее строится план действий по восстановлению, каждый этап которого обязательно согласуется с региональным органом по охране объектов культурного наследия.

Подход всегда структурный и четкий, так как мы имеем дело с сохранением исторического достояния.

– Есть ли в Москве объекты, над которыми вы хотели бы поработать?

– Столица России наполнена историческими зданиями, и, конечно, для нас это интересная локация. Тем более, что в Москве, с точки зрения сохранения и приспособления объектов культурного наследия под современное использование предоставляется довольно много свободы. И потенциал нашей компании, которая специализируется на реконцепции и реновации, позволил бы создать модные и востребованные пространства и для горожан, и для туристов. На сегодняшний день в Москве объектов у нас нет, но мы очень к этому стремимся.

– Как сохранение объектов культурного наследия влияет на развитие страны?

– Здесь я отвечу и как предприниматель, и как гражданин. Объекты культурного наследия после реновации становятся новой точкой притяжения. Помогают развивать туриндустрию, креативные направления, создавать новые рабочие места. Стимулируют экономику – ведь если ранее объект не приносил никакого дохода в бюджет региона, то после реновации он становится полноправным участником рынка. Сохранение культурного наследия привлекает новые инвестиции в регион. И, конечно, имеет прямое отношение к сохранению исторической идентичности страны, что важно для формирования национального самосознания и укрепления общественных связей.

– Как вы относитесь к современной архитектуре? На ваш взгляд, она украшает внешний облик города или, наоборот, разрушает культурную идентичность?

– Мне больше импонирует подход сохранения идентичности городов с богатой историей и уникальной атмосферой. Хотя мы не можем отрицать стремительное развитие, которому способствует и федеральный проект «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения». Всегда есть развивающиеся территории, в облик которых современная архитектура впишется органично. Однако при таком быстром развитии важно обращать внимание на сочетание современности и истории. Важно не потерять нашу идентичность.