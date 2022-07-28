МАДРИД (ИСПАНИЯ): Русскому балету Сергея Дягилева посвятят выставочный проект «Пикассо/Шанель»

Два раза испанский художник и французская модельер, основательница известнейшего дома моды, работали вместе: на спектакле «Антигона» Жана Кокто и балете «Голубой экспресс» труппы Сергея Дягилева. Музей Тиссенна-Борнемисы осенью представит публике выставку в четырех разделах, посвященную сотрудничеству великих людей ХХ века.

Первый раздел посвящен влиянию кубизма на работы Коко Шанель. Использование языка геометрических форм, коллаж, сдержанные цвета и оттенки прослеживаются с самого раннего её творческого периода. Второй – портретам русской балерины и первой жене Пабло Пикассо Ольге Хохловой. Раздел планируется также дополнить костюмами раннего периода карьеры Коко Шанель, что представляет особую ценность, ибо их осталось не так много.

«Антигона» Софокла, адаптированная Жаном Кокто – сюжет третьей главы. Премьера спектакля состоялась в 1922 году в Париже, на выставке же будут представлены маски Пикассо и костюмы Шанель, выполненные к спектаклю.

Последний раздел отдан балету «Голубой экспресс», поставленному в 1924 году в труппе Сергея Дягилева. Композитором выступил Дариус Мийо, занавес делал Пабло Пикассо, костюмы – Коко Шанель, Анри Лоран отвечал за декорации. 20 июня 1924 года Театр Елисейских Полей представил премьеру, построенную на модных влияниях того времени: Олимпийских играх, джазе, немых фильмах. Позже балет был показан в Лондоне, Ганновере, Париже. Спектакль стал танцевальным символом 1920-х годов.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.