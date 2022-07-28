Выставка «Доблесть, честь и слава. Образ воина в русском искусстве XIX – XXI вв.» открыта в Музее военной формы до 14 августа

Музейно-выставочный проект предлагает посмотреть на историю Вооруженных Сил России за последние 200 лет через призму произведений искусства.

Статуэтки, настольные композиции и другие предметы русской кабинетной скульптуры позволяют нам представить, как выглядел солдат русской армии в различные исторические периоды. Особый интерес представляет детальное воспроизведение военной формы и снаряжения, армейской атрибутики и оружия различных родов войск.

В экспозиции выставки можно увидеть жемчужины этого жанра — работы Лансере, Демут-Малиновского, Паоло Трубецкого, Опекушина, Ковшенкова и др.

Живописная часть экспозиции представлена работами мастеров-«грековцев» – Е.И. Данилевского, П.В. Рыженко, О.А. Авакимяна, Н.В. Колупаева и др., а также русского живописца и графика, автора эскизов новых мундиров и военной формы Главного Штаба Русской армии XIX века А.О. Орловского.

Зрители смогут увидеть работы художников разных поколений – старшего, продолжающего реалистические традиции русского искусства и молодого – живописцев XXI века.

В произведениях художников и скульпторов отражены события Северной войны 1700-21 гг. и Полтавской баталии, Отечественной войны 1812 года, Освободительных походов 1813-14 гг. и взятия Парижа, Крымской войны 1853-56 гг. и обороны Севастополя, Русско-турецкой войны 1877-78 гг., Великой Отечественной войны 1941-45 годов.

Дополнением художественной части экспозиции являются редкие подлинные предметы обмундирования русской армии XIX века, еще не знакомые широкой публике.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.