Выставка «Доблесть, честь и слава. Образ воина в русском искусстве XIX – XXI вв.» открыта в Музее военной формы до 14 августа

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Музейно-выставочный проект предлагает посмотреть на историю Вооруженных Сил России за последние 200 лет через призму произведений искусства.

Статуэтки, настольные композиции и другие предметы русской кабинетной скульптуры позволяют нам представить, как выглядел солдат русской армии в различные исторические периоды. Особый интерес представляет детальное воспроизведение военной формы и снаряжения, армейской атрибутики и оружия различных родов войск.

В экспозиции выставки можно увидеть жемчужины этого жанра — работы Лансере, Демут-Малиновского, Паоло Трубецкого, Опекушина, Ковшенкова и др.

Живописная часть экспозиции представлена работами мастеров-«грековцев» – Е.И. Данилевского, П.В. Рыженко, О.А. Авакимяна, Н.В. Колупаева и др., а также русского живописца и графика, автора эскизов новых мундиров и военной формы Главного Штаба Русской армии XIX века А.О. Орловского.

Зрители смогут увидеть работы художников разных поколений – старшего, продолжающего реалистические традиции русского искусства и молодого – живописцев XXI века.

В произведениях художников и скульпторов отражены события Северной войны 1700-21 гг. и Полтавской баталии, Отечественной войны 1812 года, Освободительных походов 1813-14 гг. и взятия Парижа, Крымской войны 1853-56 гг. и обороны Севастополя, Русско-турецкой войны 1877-78 гг., Великой Отечественной войны 1941-45 годов.

Дополнением художественной части экспозиции являются редкие подлинные предметы обмундирования русской армии XIX века, еще не знакомые широкой публике.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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