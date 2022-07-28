КУЛЬТУРНАЯ АФИША АВГУСТА

Фестиваль сторителлинга, премьера нового фильма Дэвида Кроненберга, семейные квесты-прогулки по Москве — рассказываем чем заняться в последний месяц лета.

ФЕСТИВАЛИ

«Город для каждого»

Одна из самых масштабных московских выставок лета со свободным входом. Тема – перемены в городской среде столицы за последнее десятилетие и планы развития города. В первый день программы пройдет концерт Виктора Осадчева с презентацией его альбома Journey. Далее – кинопоказы документальных фильмов и встречи с режиссерами, спортивные занятия и мастер-классы (фитнес, стретчинг, йога), лекции по экологии, искусству и культуре. Проект «Технополис» предлагает мастер-классы по робототехнике и графическому дизайну, «Архитекторы луга» расскажут о ландшафтном дизайне, профессиональные артисты приглашают всех желающих принять участие в театральном перформансе Playback, а главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов лично проведет мастер-класс по живописи. Для детей запланированы занятия по москвоведению от Музея Москвы и «детская автомастерская» от Музея транспорта Москвы. Всего в программе около 200 разных активностей и мероприятий.

Когда: 1 — 21 августа.

Где: Московский Манеж.

Hot Moscow Fest

Фестиваль Hot Moscow Fest — одно из самых масштабных мероприятий этого лета. На огромной территории рядом с ареной вырастет целый город, разделенный на 11 тематических зон: спорт, музыка, кино, мода, искусство, барбекю и другие. На фестивале выступят более 40 популярнейших российских артистов самых разных жанров и стилей: Даня Милохин, МОТ, Рита Дакота, ANDRO, ELMAN, Егор Шип и многие другие исполнят свои песни.

Юных гостей фестиваля ждут более 10 тематических кружков и мастер-классов, где дети в игровой форме смогут освоить новые для себя профессии. На фестивале можно будет попробовать себя на уроках живописи, танцев, робототехники, лепки, интернет-грамотности и безопасности. Дети и взрослые смогут оказаться в мини-зоопарке с альпаками и нотами и попрыгать на батуте.

Когда: 26 — 28 августа, Волоколамское шоссе, 69, “Открытие Банк Арена”

Таврида.АРТ

Один из самых горячих в прямом и переносном смысле фестивалей этого лета «Таврида.АРТ» пройдет в Крыму с 15 по 19 августа в традиционном уже месте — на берегу Черного моря в бухте Капсель рядом с Судаком. В этом году программа фестиваля насыщена как никогда: 16 августа на главной сцене выступит Баста, 17 августа – Лолита, а 18 августа – МакSим. Шоу хедлайнеров фестиваля пройдет в новом формате – «Народное караоке»: у тысяч участников и зрителей будет возможность спеть хиты вместе с любимыми исполнителями. На фестиваль также приедут UMA2RMAN, Ваня Дмитриенко, Александр Панайотов, ST и Burito. На главной сцене планируется этно-трибьют группе «Иванушки International», в рамках которого выступят группы «Фабрика» и «Корни», Хабиб, Haru и другие. К 100-летию российского джаза состоится концерт джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, а к 150-летию Сергея Дягилева – выступление звезд балета Большого и Мариинского театров. «Таврида.АРТ» вновь станет фестивалем фестивалей и объединит на своей площадке более 300 самых разнообразных событий: на площадке арт-кластера пройдут фестивали моды, кино, воздушных фигур, уличных театров, изобразительного искусства, команд КВН, авторской песни, спортивные и другие мероприятия.

Когда: с 15 по 19 августа.

Где: бухта Капсель под Судаком.

Сады и люди

С 12 по 21 августа на территории ВДНХ снова расцветут сады — здесь в Северном сквере пройдет VIII Московский международный фестиваль «Сады и люди». Темы конкурса садов этого года — «Сон в летнюю ночь» и и «Арифметика сада». В номинациях «Большой сад», «Малый сад» и «Арифметика сада» (тема из 2021 года) будут представлены более 15 садов от ведущих дизайнеров России и Белоруссии. По традиции, сады, участвующие в номинации «Сады начинающих» будут строиться в первые дни фестиваля — гости мероприятия смогут своими глазами наблюдать, как работают ландшафтные дизайнеры.

Посетителей ждут сады лучших ландшафтных дизайнеров, мастер-классы, экскурсии по садам в сопровождении их авторов, выставка садовых растений, инструменты для садоводства, материалы и оборудование для питомников растений и многое другое.

Для жителей мегаполиса — проект «Огород в городе», где каждый может убедиться, как много вкусного и полезного можно вырастить на собственном балконе. Проект «Букетный бум» — для желающих приобщиться к искусству составления букетов. Для детей и их родителей отдельная насыщенная программа – мастер-классы, квесты, выступления музыкантов.

Где: ВДНХ, Северный вход

Русское поле

В этом году Межрегиональный творческий фестиваль «Русское поле» пройдет 27 августа на территории Музея-заповедника Коломенское. XI по счету фестиваль посвятят Году культурного наследия народов России, а также 875-летию Москвы. Каждый год крупнейшее фольклорное мероприятие объединяет людей, влюблённых в историю России, её песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. Ожидается, что в этом году фестиваль примет не менее 2 тыс. участников из разных регионов страны.

Оргкомитет «Русского поля» подготовил масштабную развлекательную программу. В Коломенском будут работать как традиционные, давно полюбившиеся гостям, так и новые тематические площадки, где можно будет приобрести сувениры, изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки, увидеть коллекции костюмов и попробовать древнерусские блюда.

Традиционно, на «Русском поле» проведут интересные конкурсы, а фестивальное жюри определит победителей разных творческих номинаций.

Завершится фестиваль праздничным концертом с участием звезд эстрады и салютом.

Принять участие в фестивале можно будет офлайн и онлайн. Прямую трансляцию основных событий проведут на официальном сайте фестиваля и его страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Когда: 27 августа

Где: Музей-заповедник «Коломенское»

КИНО

Российская премьера фильма Дэвида Кроненберга «Преступления будущего»

23 августа КАРО.Арт и кинопрокатная компания Capella Film представят российскую премьеру фантастического триллера «Преступления будущего» от легендарного режиссера Дэвида Кроненберга. Фильм стал участником конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2022. В главных ролях: Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт.

Недалекое будущее. У людей появился синдром ускоренной эволюции, из-за которого с телом начинают происходить удивительные изменения — люди почти перестали чувствовать боль. В погоне за запретными ощущениями и запредельными удовольствиями загадочная организация проводит эксперименты на себе подобных. Одни принимают новую реальность, а другие пытаются бороться с ней любыми возможными способами.

В широкий прокат картина выйдет 1 сентября. После премьерного показа зрителей ждет обсуждение с кинокритиком.

Когда: 23 августа 20:00.

Где: Каро 11 Октябрь.

ТЕАТР

Спектакль «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри»

Первая в России сценическая интерпретация блистательного текста литовского писателя, драматурга, режиссёр театра и кино Марюса Ивашкявичюса в постановке Миндаугаса Карбаускиса.

Кого-то сложности ломают, кого-то – делают сильнее, кто-то изначально готов бегать за утками на охоте – быть гончей собакой, зато в резиденции королевы, а у кого-то все же есть амбиции. У главного героя спектакля – Бена (Вячеслав Ковалев) – амбиции есть. Он идеалист, выбравший слишком сложный путь и всю жизнь ему следовавший. Бен проходит свой непростой путь вместе с Фредди Меркьюри. Именно Фредди становится для него лучшим другом и причиной многих открытий и испытаний. «Изгнание» — оглушительно честный, почти яростный рассказ о том, как сопротивляться отчаянию и сохранить себя в этой борьбе.

Когда: 31 августа в 19:00.

Где: Московский академический театр им. Вл. Маяковского, сцена на Сретенке.

Театральный фестиваль сторителлинга

Этим летом театр «Современник» открывает новое пространство — Театр во дворе, место для встречи со зрителями под открытым небом. Пока на парковке театра строятся подмостки, артисты репетируют моноспектакли в жанре «сторителлинг» под руководством кураторов-режиссёров Ильи Барабанова и Алексея Розина. Результаты этой работы будут представлены на двухдневном «Фестивале сторителлинга», который пройдёт 2 и 3

августа. Создатели программы договорились, что произведение, с которым артист работает, он выбирает сам, общее только одно — все сюжеты взяты из отечественной литературы. В круг внимания артистов «Современника» попали и классические тексты, и детская литература, и советская проза: Гоголь и Толстой, Носов и Шварц, «Анна Каренина» и «Незнайка на луне». В фестивале примут участие: Марина Лебедева, Александр Рапопорт, Ольга Родина, Игорь Царегородцев, Кирилл Мажаров, Елена Плаксина, Янина Романова.

Где: Двор тестра «Современник» (Чистопрудный бульвар, 17).

Когда: 2 и 3 августа в 20:00.

КВЕСТЫ И ПРОГУЛКИ

Бесплатные квесты-прогулки по парку в Капотне

20 августа Музей Москвы и Московский НПЗ запускают бесплатные семейные квесты-маршруты по Капотне — именно этому индустриальному району возле МКАДа была посвящена одна из выставок музейного проекта «Москва без окраин». В программе — познавательные прогулки по парку и исследование местной флоры и фауны.

На полтора часа участники квестов-прогулок погрузятся в собственные ощущения: будут разглядывать, слушать, обонять и осязать природу парка на набережной Москвы-реки в Капотне. Также детям предстоит попробовать себя в роли микробиологов и антропологов одновременно. На пути участникам будут встречаться дрозды и ондатры, утки и березы, камыши, кувшинки и другая удивительная флора и фауна этого московского района. Во всем этом предстоит отыскать нечто удивительное, что поможет поближе познакомиться с собой и окружающим миром. Вместе с сотрудниками Музея Москвы дети спрячут в парке тайные послания, создадут арт-объекты и собственные музеи впечатлений.

Когда: 20 августа.

Прогулки с «Гаражом». Центр на окраине и закат в метро

На рубеже 1950–1960-х годов Юго-Запад претендовал на место нового административного центра Москвы, куда планировалось перенести различные органы власти.

Этот план не был осуществлен, однако Юго-Запад все равно стал центром — центром институционализированного детства. Здесь создаются условия для воспитания образцового советского гражданина и его дальнейшей жизни в светлом коммунистическом будущем.

Участники прогулки увидят Дворец пионеров на улице Косыгина — утопический проект 1960-х, детский музыкальный театр им. Наталии Сац, который был создан при участии самой Наталии Ильиничны, Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского — уникальное по своим конструктивным решениям сооружение. Прогулка завершится на метромосте станции «Воробьевы горы», который должен был связывать старый центр с новым.

Маршрут составлен экскурсоводами Музея «Гараж» Марией Яшкиной и Евгенией Умид.

Когда: 3 — 14 августа.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Роман Александра Гулько «Райгород»

В этой книге нет хороших и плохих персонажей. Есть люди и время. В центре повествования — несколько поколений семьи Лейба Гройсмана. Этот на первый взгляд неприметный и в чем-то далеко не безупречный человек в действительности гениальный предприниматель, успешный во все времена и при любой власти. Что бы он ни делал, по жизни его ведет любовь — к погибшим от рук погромщиков родителям, жене Риве, к сестре, сыну и дочери, племянникам и внукам. Преодолев немало невзгод и испытаний, пережив уход дорогих его сердцу людей, вырастив детей, разлетевшихся по миру, старый Гройсман остается один. И понимает, что многое сложилось совсем не так, как он мечтал…

«Райгород» — искренняя, правдивая история, в которой, как в жизни, соседствуют радость и грусть — и всегда остается надежда.

ДЕТЯМ

Дворовое лето в «КидБурге»

Лето подходит к концу, так же и программа «Дворовое лето в КидБурге». Но до конца августа в городе профессий «КидБург» можно успеть погрузиться в веселую атмосферу летних игр и вспомнить забытое ощущение беззаботности, какое возникает только во время летних каникул. Здесь детей и их родителей ждут мастер-классы по созданию игрушек, игры в массовые классики, домино-баттлы и резиночные дискотеки. А также классические дворовые игры, такие как «Море волнуется», «Казаки-разбойники», «Сломанный телефон», «Тише едешь — дальше будешь». А к началу учебного года «КидБург» приготовил для всех первоклассников приятный сюрприз.

Когда: 1 — 31 августа.

Где: ЦДМ, ТРЦ «Ривьера» и ТРЦ «Zеленопарк».

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