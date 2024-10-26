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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Маэстро Иван Никифорчин и «Академия Русской Музыки» выступили на Саммите БРИКС перед президентами

editor
By editor
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самиит брикс в казани - концерт

Иван Никифорчин и «Академия Русской Музыки» выступили на Саммите БРИКС перед президентами. Фотограф Александр Кряжев

22 октября 2024 года в рамках неформальной вечерней программы главы делегаций стран БРИКС посетили торжественный концерт с участием оркестра «Академия Русской Музыки» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина.

Эта встреча стала первым совместным мероприятием для первых лиц на саммите. Оркестр «Академия русской музыки» исполнил для лидеров стран БРИКС «Течет река Волга» Марка Фрадкина, а также попурри «Волшебная музыка БРИКС» — музыкальную импровизацию, вдохновленную культурами и мелодиями стран-участниц. В завершении концерта прозвучала русская народная композиция «Калинка».

Саммит БРИКС в Казани - президенты стран БРИКС

Президенты стран БРИКС. Концерт. Фотограф Алексей Никольский

«Для меня и моего оркестра «Академия Русской Музыки» вчерашнее выступление перед главами государств на мероприятии международного масштаба – огромнейшая честь, ответственность и невероятное счастье. Безусловно, мы рады быть здесь и представлять перед мировым сообществом молодое поколение российской музыкальной культуры. Благодарим всех, кто разделяет нашу безмерную любовь к Музыке!», – рассказал Иван Никифорчин.

XVI саммит БРИКС проходил с 22 по 24 октября 2024 года в Казани.

Фото – Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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