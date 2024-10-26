Маэстро Иван Никифорчин и «Академия Русской Музыки» выступили на Саммите БРИКС перед президентами

Иван Никифорчин и «Академия Русской Музыки» выступили на Саммите БРИКС перед президентами. Фотограф Александр Кряжев

22 октября 2024 года в рамках неформальной вечерней программы главы делегаций стран БРИКС посетили торжественный концерт с участием оркестра «Академия Русской Музыки» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина.

Эта встреча стала первым совместным мероприятием для первых лиц на саммите. Оркестр «Академия русской музыки» исполнил для лидеров стран БРИКС «Течет река Волга» Марка Фрадкина, а также попурри «Волшебная музыка БРИКС» — музыкальную импровизацию, вдохновленную культурами и мелодиями стран-участниц. В завершении концерта прозвучала русская народная композиция «Калинка».

Президенты стран БРИКС. Концерт. Фотограф Алексей Никольский

«Для меня и моего оркестра «Академия Русской Музыки» вчерашнее выступление перед главами государств на мероприятии международного масштаба – огромнейшая честь, ответственность и невероятное счастье. Безусловно, мы рады быть здесь и представлять перед мировым сообществом молодое поколение российской музыкальной культуры. Благодарим всех, кто разделяет нашу безмерную любовь к Музыке!», – рассказал Иван Никифорчин.

XVI саммит БРИКС проходил с 22 по 24 октября 2024 года в Казани.

Фото – Фотохост-агентство brics-russia2024.ru