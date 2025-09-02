Первые кадры полнометражного сказочного блокбастера «Чудо-Юдо»

Кинокомпания СТВ, телеканал «Россия», компания CGF, компания «Глобус-фильм» при поддержке Фонда кино ведут съемки полнометражного сказочного блокбастера «Чудо-Юдо» режиссера Серика Бейсеу. Продюсеры: Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов. В главных ролях: София Лопунова, Микита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Риналь Мухаметов, Александр Семчев, Сергей Епишев, Артур Бесчастных и другие.

Над новой сказкой работает команда, которая сняла такие сказочные хиты, как «Конёк-Горбунок», «По щучьему велению», «Огниво», «Горыныч»: продюсеры Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов, исполнительный продюсер Наталья Смирнова, автор сценария Александр Архипов, режиссер-постановщик Серик Бейсеу, оператор-постановщик Антон Зенкович, звукорежиссер Александр Явисенко, художники по костюмам Надежда Васильева и Ольга Михайлова, художник-постановщик Анастасия Каримулина, кастинг-директора Алла Петелина и Екатерина Лобанова.

В центре сюжета – Отрада (София Лопунова) – дочь могущественных магов Болотницы (Виктория Исакова) и Черногора (Сергей Безруков). В день совершеннолетия Отрады выясняется, что она лишена магической силы, которая должна была перейти к ней по наследству от родителей. Чтобы исправить ситуацию, юной волшебнице необходимо срочно найти возлюбленного в мире людей и выйти за него замуж… Вместе с Отрадой в мир людей отправляется ее таинственный друг – Чудо-Юдо (Микита Воронов), который может перевоплощаться в кого угодно: в птицу, в зверя и даже в прекрасного принца.

Сергей Сельянов, продюсер: «Наша сказка про любовь, как эту любовь найти и как ее сохранить. Поэтому, уверен, предстоящий фильм будет интересен не только детской, но и взрослой аудитории».

Александр Архипов, автор сценария: «Другой, не менее важный лейтмотив сюжета – образ главного героя, которого играет замечательный молодой артист Микита Воронов. Живет себе такое лесное существо, Чудо-Юдо, которое и волком может обернуться, и птицей, и рыбой. Живет и не задумывается, кто он на самом деле. И только когда ему приходится примерить на себя обличье человека, а вместе с тем и человеческие проблемы, герой начинает размышлять – кто же он такой на самом деле. Эта важная тема поиска себя, знакомая многим, еще не появлялась в отечественном сказочном жанре. Мы решили попробовать, ведь в этом и прелесть сказки: за веселым ярким фасадом заложить какие-то важные и глубокие смыслы, которые могут помочь детям ориентироваться во взрослом мире. И при этом мы хотим рассказать историю легкую, светлую, красочную. Хочется верить, что это будет очень яркий фильм со множеством визуальных аттракционов: сказочные превращения, волшебство Черногора и Болотницы, бал сказочных существ… Сказка на родном, русском материале, но мы ввели в сюжет очень забавного персонажа и из европейского фольклора – вампира Ромуальда. Его экранный образ нам поможет создать артист Риналь Мухаметов».

Александр Горохов, продюсер: «Одна из особенностей нашего проекта – его аутентичность, и в этом его ценность. Мы сознательно уходим от чистого павильона и снимаем натурные сцены в пронизанных духом русского фольклора местах: Ленинградской области, на Кольском полуострове в Хибинах. Это придаст фильму ту самую мощь, эпичность и ту самую «настоящесть», которую зритель будет чувствовать на уровне подсознания. Мы создаем не просто сказку, а масштабную фэнтези-сагу, которая визуально и эмоционально сможет соперничать с мировыми образцами жанра, оставаясь при этом глубоко национальной по духу и смыслу».

Съемки проходят на Кольском полуострове, в Москве и Ленинградской области.

Фото © пресс-служба ВГТРК