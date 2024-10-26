«Акварельные краски»: в России начались показы детского мультсериала по рассказам и сказкам К. Г. Паустовского

В российских культурных центрах, музеях и библиотеках начались открытые показы детского мультсериала «Акварельные краски» по рассказам и сказкам К. Г. Паустовского. «Акварельные краски» – проект, спродюсированный Ассоциацией анимационного кино, реализация которого прошла при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив и Музея К.Г. Паустовского.

20 серий мультфильма были созданы в российских детских анимационных студиях при участии сценариста Анны Владиславской, режиссера Натальи Ниловой и композитора Ильи Труханова.

До конца 2024 г. запланированы показы «Акварельных красок» в библиотечной сети Москвы. 28 библиотек представят читателям светлые и добрые экранизации произведений любимого писателя.

В течение осени «Акварельные краски» будут показаны в библиотеках и музеях Тулы, Ярославля, Рязани, Калуги, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Северодвинска, Красноярска, Новосибирска. Заявки от площадок продолжают поступать, так как произведения выдающегося русского писателя Константина Георгиевича Паустовского не экранизировали с середины XX в. Паустовский – не только мастер русского слова, умелый рассказчик и волшебный сказочник, но и патриот русского языка, родной земли, российских лесов, полей, рек. Его описания природы и эпизодов из жизни животных всегда находят отклик в сердце читателя: взрослые и дети становятся отзывчивее, добрее и милосерднее.