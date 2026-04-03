Маккартни запустил цифровую кампанию в Google Maps к выходу нового альбома

К выходу нового альбома Пола Маккартни «The Boys of Dungeon Lane» была организована оригинальная цифровая акция с участием Google Street View. В преддверии релиза на картах Google Maps было размещено изображение мальчика в одежде школьника 50-х годов, держащего указатель с названием улицы Dungeon Lane.

Этот кадр был специально создан для рекламной кампании. Google скорректировал координаты улицы Dungeon Lane, расположенной в районе Спик города Ливерпуль, рядом с аэропортом имени Джона Леннона. На картах можно увидеть обработанное изображение, стилизованное под старину, которое заметно отличается от современного облика местности.

Если присмотреться к водяному знаку Google Maps по указанным координатам, становится ясно, что дата снимка синхронизирована с датой выхода альбома.

Район Спик имеет особое значение для ранней истории The Beatles. В 1950-х и 1960-х годах здесь жили Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Семья Харрисонов обосновалась в доме 25 по Аптон-Грин в 1949 году, когда Джорджу исполнилось six лет. Эта квартира стала одной из первых репетиционных площадок The Quarrymen — группы, предшествовавшей The Beatles. Пол Маккартни проживал неподалеку, на Ардвик-роуд, 12, и посещал ту же начальную школу.

В послевоенные годы Dungeon Lane представляла собой сельскую дорогу, ведущую к реке Мерси через поля и сельскохозяйственные угодья. Для местной молодежи это место было символом свободы: здесь они могли кататься на велосипедах, наблюдать за взлетающими самолетами и исследовать окрестности. Улица располагалась на границе между молодой жилой застройкой и природной зоной у реки.

Сегодня этот район приобрел индустриальный характер. Тем не менее, он продолжает оставаться местом, куда приезжают поклонники The Beatles.

Публикуется по материалам Beatles.RU