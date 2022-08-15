Максим Заяц представил песню «Просто питерская»

«Просто питерская» — новый летний релиз от Максима Заяц и группы «Нетанцы». Поданный в джазовом стиле и очень уютной манере, этот трек наполнен любовью к Санкт-Петербургу и самым ярким особенностям города на Неве.

Песня «Просто питерская» была написана специально для Максима его давним другом и коллегой Анастасией Донской, сам музыкант выступил в роли исполнителя и соавтора стихов. Воодушевляющий, атмосферный и немного таинственный текст пришёлся по душе и солисту, и всей группе «Нетанцы». Под стать ему родилась и не совсем привычная по стилистике аранжировка песни, которая в итоге очень органично вписалась в репертуар группы. Как шутит сам Максим Заяц, единственный вопрос, заданный Анастасии, звучал так: «Отлично, но почему про Питер?» «А потому, что песня про Питер должна быть в репертуаре каждого музыканта!» и с этим сложно поспорить.

Встречайте новую песню «Просто питерская»!

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