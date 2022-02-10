Александр РУДИН: «Беда системы нашего музыкального образования в том, что по разным причинам у нас нет возможности постоянного общения с зарубежными коллегами»

В преддверии Юношеского международного конкурса имени П. И. Чайковского, который пройдёт с 30 апреля по 12 мая 2022 года в г. Москва и в г. Чэнду (КНР), телеканал ТВ БРИКС выпускает серию эксклюзивных интервью, посвященную участникам, членам жюри и организаторам этого события. Лауреат Международного взрослого конкурса им. Чайковского 1978 года, виолончелист и дирижёр оркестра «Musica Viva» Александр Рудин рассказал телеканалу ТВ БРИКС о недостатках в процессе подготовки молодых музыкантов, а также поделился мнением о влиянии пандемии на музыкальный конкурс и о проблемах с фондом госколлекции музея музыки.

«Есть разные школы и наша – по-прежнему жива, и даёт хорошие результаты. Всегда хочется сказать, что не надо слишком надеяться на традицию, её всё-таки надо подпитывать. Беда системы нашего музыкального образования в том, что по разным причинам у нас нет возможности постоянного общения с зарубежными коллегами. Я считаю, что к нам мало приезжают и не преподают достойные представители музыкального исполнительства из-за границы. Кстати говоря, у них там очень много наших представителей. Это не хорошо, потому что кровь должна обновляться. Конечно, есть интернет, но всё же, живое общение это другое. Если бы было живое общение и с отечественными, и с зарубежными представителями исполнительства, то наша школа была бы гораздо лучше», – заявил Александр Рудин.

«Я очень хорошо помню, что фонд коллекции тогда находился в Консерватории, где она и была основана, так что вся документальная часть и порядок выдачи был очень простой. Если ребёнок заслуживал или ему нужно было ехать на конкурс, то музыканту легко выдавали инструмент. Там были какие-то смешные цены за аренду, никаких паспортов. Наверное, во всём этом были какие-то неправильные стороны, но потом, к сожалению, это всё усложнялось и это дошло до такой степени, что очень многие мои коллеги просто сдали эти инструменты. На свой инструмент я должен был оформлять договор не каждый год, а каждые три месяца, собирать кучу бумаг, проходить бесконечное количество инстанций. Потом их благополучно закрыли. Вся эта история происходит где-то выше, потому что они выполняют какие-то поручения, которые им спускают. В принципе, это неправильно, потому что инструмент должен звучать. Есть ещё одна немаловажная проблема – у нас в госколлекции практически нет мастеров, которые следят за состоянием инструментов. Они нуждаются в ремонте, некоторые должны быть серьёзно реставрированы, но у нас нет ни мощностей, ни людей. Инструменты портятся, на них не играют. Тот человек, который на них играл бы и поддерживал в игровом состоянии, этого не делает. В итоге делается вид, что если инструменты закрыты там в своём склепе, то им хорошо. Я в этом не очень уверен», – отметил виолончелист в эксклюзивном интервью телеканалу ТВ БРИКС.

«Пандемия определённо повлияла качество игры молодых музыкантов из-за отсутствия личного контакта с преподавателями, также, как и на количество участников, представительство разных школ в Юношеском конкурсе имени Чайковского. Она повлияла практически на все сферы и довольно сильно на музыку, как с точки зрения концертной деятельности, так и с преподавательской. Будем надеяться, что это всё временно и нас в любом случае ждут хорошие и радостные открытия», – сказал Александр Рудин.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.