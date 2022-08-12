Зелёный театр ВДНХ приглашает на музыкально-поэтический вечер Народной артистки России Светланы Крючковой

20 августа 2022 года на сцене Зеленого театра ВДНХ впервые в формате оpen-air пройдет эксклюзивный музыкально-поэтический вечер Народной артистки России Светланы Крючковой, посвященной жизни и творчеству режиссера, сценариста и поэта – Геннадия Шпаликова, которому в этом году исполнилось бы 85 лет.

«Я очень давно люблю Шпаликова, с 1976-го года читаю его стихи и пою его песни со сцены. То, что он написал за свою короткую жизнь, всегда будет востребовано. Но знает ли Шпаликова широкий зритель? Знает ли о том, как он жил, как работал, что написал, каким был поэтом, сценаристом, режиссером? Эту программу посмотрели в московском Доме Кино близкие друзья Геннадия Федоровича, и лучшей похвалой для меня были слова друга Шпаликова, режиссера и педагога Юлия Файта: «Такое впечатление, что ты была в нашем кругу, была нашей подругой», – рассказывает Народная артистка РФ Светлана Крючкова.

Однажды в городе Пушкине программу случайно увидели члены жюри Царскосельской премии. «И единодушно решили нас за нее наградить. Не меня, а программу наградили! – уточняет Светлана Крючкова. — В этом году программу ждали в Русском доме в Париже. Но сейчас не так просто туда добраться, учитывая еще, что мы работаем втроем. Зато увидят ее москвичи. Рассказ о Шпаликове – это всегда в первую очередь рассказ для москвичей и про москвичей. Геннадий Федорович — фигура в нашем кинематографе настолько значительная, что он входит в скульптурную группу у входа во ВГИК вместе с Тарковским и Шукшиным. О нем необходимо знать, помнить, повторять его стихи и песни. Его песни мы обязательно споем вместе со зрителями на нашей встрече».

«Рио-рита, рио-рита, вертится фокстрот, на площадке танцевальной 41-й год», «Люблю державинские оды…», «Спой ты мне про войну», «Я иду, шагаю по Москве» «Людей теряют только раз, и след теряя, не находят», «По несчастью или к счастью истина проста: никогда не возвращайся в прежние места» и многие другие известные и малоизвестные стихи и песни прозвучат 20 августа в Зеленом театре ВДНХ.

Поэтическо-музыкальный спектакль Светланы Крючковой не похож на какой-то стандартный формат: это не лекция и не концерт. Светлана Николаевна читает, рассказывает и поет. Не заигрывает со зрителем, не эпатирует. «Я не фокусник. Сюрприз моей программы в том, что она заставляет думать зрителя. Думать, чтобы помнить», — говорит народная артистка.

Вместе со Светланой Крючковой 20 августа на сцене будут лауреаты международных конкурсов: баянист Сергей Годовалов и гитарист Александр Чернобров.

Накануне спектакля, 19 августа, в Книжном магазине Москва пройдет презентация книг Светланы Крючковой «Я у жизни ученица…» и «Домашний альбом Светланы Крючковой…» с воспоминаниями и редкими фотографиями.

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