MALI: «Я ничего не выбирала, я просто делаю то, что люблю»

Российская певица и музыкант. Обладательница уникального голоса и безупречных внешних данных. Каждая мелодическая фраза в её исполнении полна смысла и красоты. Как и любой талантливый артист, MALI всегда находится в движении к новым профессиональным горизонтам. В её музыке есть изысканный стиль без каких-либо излишеств, а в текстах её песен вся глубина чувств и переживаний.

— MALI, расскажи, чем ты увлекалась в детстве?

— С самого детства я очень любила петь. Всегда ждала, когда мама уйдёт на работу, чтобы залезть в её шкаф, замотаться в шёлковые платки и надеть туфли. Брала в руку расчёску, открывала дверку серванта (внутри было зеркало), расставляла рюмки и бокалы в стороны, чтобы видеть своё отражение, включала магнитофон и воображала. А уже позже я стала заниматься пением в эстрадной студии.

— Тогда и начался твой творческий путь?

— Мне кажется, что он начался, ещё до моего рождения. Моя мама работала в музыкальной школе и в детском саду до самого последнего дня беременности, поэтому мы смеёмся, что утренник 25 мая 1992 года мы отыграли вместе.

— В какой момент ты выбрала сделать музыку своей профессией?

— Я ничего не выбирала, я просто делаю то, что люблю.

— MALI, расскажи, какие исполнители и музыкальные группы вдохновляли тебя в школьные годы, а кто сейчас?

— Долгие годы я «сидела» на «Фабрике звёзд», а первая моя кассета с песней Анжелики Варум была затёрта до дыр. Сейчас мне очень нравится Beyonce, её невероятная энергия, сила и притягательность.

— Наверняка твой сценический образ отличается от повседневного стиля. Что ты предпочитаешь в одежде и макияже?

— В обычной жизни я практически не крашусь, одеваюсь сдержанно. Что касается сценического образа, то я пока нахожусь на стадии его формирования, пробую разные варианты, экспериментирую.

— В апреле этого года на YouTube состоялась премьера твоего клипа — «К тебе». Это твой первый клип?

— Да, это мой первый клип, на котором мы набили огромное количество «шишек», но это был классный опыт. Спасибо команде, которая очень старалась.

— Что сейчас происходит в твоей творческой жизни? На каком этапе находится твой проект?

— Сейчас мы работаем над материалом, я потихоньку собираю классную, мощную команду, которая поддерживает меня и помогает мне двигаться вперёд.

— Наверняка музыка занимает большую часть твоего времени, но может быть, все-таки находишь часок-другой для увлечений? Если да, то для каких?

— Я обожаю спорт, пять дней в неделю я провожу в зале, это моя отдушина и медитация.

— С творческим выгоранием уже встречалась? Как с ним справляешься?

— Да. Каждый мой шаг в творчестве даётся мне с огромными переживаниями. И иногда я даже думаю всё бросить, но то, что я делаю приносит мне невероятное удовольствие и осознание этого мне придаёт силы. Я очень люблю работать на сцене, и то, что происходит между мной и слушателем не позволяет опускать руки.

— Давай представим идеальный день по версии MALI. Какой он?

— Это супер-насыщенный день с тренировками, репетициями и выступлением, так чтоб приходить домой и валиться с ног в удовольствии и блаженстве.

— Как бы ты охарактеризовала своё творчество двумя словами?

— Любовь и Душа.

— Какая песня звучит у тебя сейчас в голове?

— Мой новый сингл «Небесный вальс» — это красивый лиричный саундтрек уходящего лета, который хочется слушать ещё и ещё, чтобы хоть немного замедлить время.

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