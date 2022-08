KVERZ: «Музыка – это способ оставить свой след в развитии культуры»

Kverz — молодой и стремительно набирающий свою популярность музыкальный продюсер из России, его трек «Hey Baby (Drop It To The Floor)», выпущенный в мае 2022 года набрал 1 миллион прослушиваний всего за 2 месяца, и продолжает дальше набирать обороты и держаться на крупнейших радиостанциях. Так же и остальные треки музыканта охотно добавляются в плейлисты слушателями со всего мира!

— Расскажите о вашем музыкальном творчестве, как давно занимаетесь музыкой?

— Около 3 лет. С самого начала детства, любил слушать электронную музыку и мечтал заниматься музыкой. Когда у меня появился мой первый компьютер, первым делом, я скачал секвенсор (программа для написания музыки) и понял, что это то, чего я хочу в своей жизни.

Трек «Hey Baby (Drop It To The Floor)» набрал 1 миллион прослушиваний всего за 2 месяца и стремительно набирает больше, так же он побывал в чартах разных стран и был добавлен в более чем 10 тысяч плейлистов в Spotify.

— Как происходит написание треков?

– Абсолютно по-разному, в основном все зависит от моего настроения или желания. А если говорить в плане практики, то я пишу на своем компьютере используя профессиональное оборудование для музыки. Идеи я беру из головы либо от случайных нажатий на клавиши, тут главное не напрягаться и плыть по течению своей фантазии!

– С кем вам уже удалось поработать из артистов?

– Мне удалось поработать с такими артистами как: EQRIC, Yohan Gerber, Poylow, MØRFI, так же хотел бы выделить вокалистов как: Britt Lari, Luc Rushmere, Alaina Cross. Работать в команде с артистами значительно легче и интереснее, ведь ты работаешь не один, и идеи придумывают все. Так же сотрудничаю с такими лейблами как: Magic Music, Soave, LoudKult

– Планы на будущее?

– Развитие своего имени, звучания, сотрудничества и конечно же выступления.

— Как ты справляешься с творческим кризисом?



– Если у меня наступает такой период, я иду гулять с друзьями или загружаю свою голову чем-нибудь другим. Что бы избавиться от творческого кризиса, нужно отвлечься от музыки.

– Что посоветуете начинающим музыкантам в плане написании музыки?

– Слушайте много разной музыки, смотрите больше обучающих видео, много общайтесь с единомышленниками и встречайтесь в живую, чтобы обсудить больше вопросов о музыке, больше практикуйтесь и никогда не слушайте людей, которые говорят, что у вас ничего не получится. Верьте в себя и в свои силы!

