«Малышарики» выпускают сразу два новых музыкальных альбома

Анимационный проект «Малышарики» от ГК «Рики» подготовил к выходу два музыкальных альбома «Что это?» и «Чувства», которые появятся на всех музыкальных площадках 6 и 13 мая.

6 и 13 мая 2022 г. на всех музыкальных платформах появятся сразу два новых альбома с популярными умными песенками от анимационного проекта «Малышарики» (ГК «Рики»). Каждый сборник состоит из 26 уникальных треков, которые поклонники сериала хорошо знают и любят.

В пятницу, 6 мая, стартует альбом «Что это?». В нем собраны композиции, которые помогут маленькому почемучке найти ответы на множество вопросов. Например, что такое театр и музыка, какие бывают профессии, что такое деньги и бережливость, почему важно помогать родителям и даже чем отличается квадрат от куба. А следом, 13 мая выходит еще один, очень нежный и трогательный альбом с символичным названием «Чувства», в котором поднимаются тонкие вопросы мироощущения и хрупкости чувств. Композиторам проекта, Марине Ланда и Сергею Васильеву виртуозно удается говорить с маленькими слушателями на такие важные темы, как доброта и обида, дружба и ссора, капризы и извинения. То есть о том, что бывает очень непросто объяснить ребенку, не вдаваясь в сложную терминологию.

«Оба альбома – это музыкальная импровизация наших бессменных композиторов, Марины Ланда и Сергея Васильева. Здесь целый калейдоскоп жанров: от джазовых вариаций до лирических и трогательных мелодий. Кто-то прочувствует отсылки к легендарным бродвейским мюзиклам, а кто-то сравнит с добрыми музыкальными сказками, которыми мы сами, будучи детьми, беспрестанно заслушивались. Могу сказать одно, оба сборника – это очень искренняя работа целой команды профессионалов, которые по-настоящему ценят и любят то, чем занимаются. Поэтому мы очень надеемся, что наши слушатели оценят и полюбят эти песни и, конечно, ощутят тепло и энергетику, которыми они наполнены», — прокомментировала Анна Кораблева, продюсер анимационного проекта «Малышарики».

Стоит отметить, что все треки были разделены композиторами проекта не случайно, а опираясь на их музыкальный размер, ритм и гармонию. Вокальные партии исполнили Марина Ланада, Сергей Васильев, Константин Хабенский, Михаил Хрусталев,

Сергей Мардарь и Игорь Яковель. Это уже шестой и седьмой сборники проекта «Малышарики». В январе текущего года компанией был анонсирован выход альбома «Танцуем и поём!», который включает 20 популярных адаптированных мировых хитов.

Новые музыкальные сборники доступны с 6 мая – альбом «Что это?» и с 13 мая – «Чувства» на всех музыкальных платформах.

Прослушать альбом «Что это?» можно по ранее представленной ссылке.

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