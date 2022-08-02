САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Рок-опера «Юнона и Авось» и легендарные песни – подарок для тысяч зрителей в честь Дня Военно-Морского Флота России

В День Военно-Морского Флота России, 31 июля, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся показ концертной версии легендарной рок-оперы «Юнона и Авось». Культовые композиции и бессмертная история любви собрали на главной площади Северной столицы десятки тысяч зрителей. В честь сорокалетия постановки её посетил один из авторов – Алексей Рыбников.

Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 31 июля 2022 года. РМГ и Комитет по Культуре СПб представляют концерт, посвященный Дню ВМФ. В главных ролях — Александр Маршалл и Валерия Ланская

Для Санкт-Петербурга День Военно-Морского Флота России – особенный праздник, ведь вся история российского флота начиналась именно здесь. В честь этой даты один из крупнейших российских медиахолдингов «Русская Медиагруппа» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации подарила десяткам тысяч зрителей известную театральную постановку. Вход на Дворцовую площадь был бесплатный.

«Юнона и Авось» – культовая рок-опера, изменившая историю всего советского, а потом и российского музыкального театра. 9 июля 1981 года на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола состоялась премьера спектакля, созданного Алексеем Рыбниковым и Андреем Вознесенским. Режиссёром стал художественный руководитель и главный режиссёр «Ленкома» Марк Захаров. История трагической любви русского дипломата и путешественника Николая Резанова и дочери коменданта крепости Сан-Франциско Марии де ля Консепсьон Марселлы Аргуэльо, рассказанная в проникновенных песнях, из года в год завоевывала сердца зрителей.

И на этот раз она вновь не оставила собравшихся на Дворцовой площади равнодушными. А на самой известной арии «Я тебя никогда не забуду» многие не смогли сдержать слез.

В постановке, состоявшейся на главной площади Санкт-Петербурга, приняли участие заслуженный артист России, один из самых бархатных и проникновенных баритонов российской эстрады Александр Маршал и Валерия Ланская, за плечами которой роль Мерседес в мюзикле «Граф Монте-Кристо» и Анны Карениной в одноименном спектакле, а также солист Ансамбля имени А.В. Александрова, народный артист России Валерий Гавва, заслуженная артистка России Светлана Криницкая и другие.

«Состав очень сильный, – отметил перед началом постановки Алексей Рыбников. – Очень интересно, что получится и как зрители воспримут. Мы боялись акустики, но наши звукорежиссёры справились».

На вопрос, почему люди так любят эту рок-оперу, композитор подчеркнул: «Я вчера слушал слова Андрея Вознесенского. Они как будто сегодня написаны. Про Америку, позицию России в мире – словно про сегодняшний день. То, что с нами происходит, происходило и 200, и 300 лет назад. Но основный посыл рок-оперы: мир, «аллилуйя любви», и 40 лет мы поём об этом».

«Я с 1974 по 1977 служил в рядах Вооруженных сил СССР, приносил присягу моей Родине и не могу мыслить по-другому, – ответил Александр Маршал на вопрос, считает ли он себя патриотом. – Я благодарен Алексею Рыбникову и всей нашей группе за то, что участвую в постановке. Даже слегка испугался, когда мне предложили партию. Вот говорю – и у меня мурашки. Я живу с этой рок-оперой год. Ни о чем другом даже думать не могу. И сегодня пою около Александрийского столпа, и комок подступает к горлу».

«Мы выпускали этот спектакль 15 лет назад в Театре Рыбникова, я пересмотрела все версии и всех исполнителей. И сейчас не учу испанский текст заново – все всплывает из подсознания, и это невероятные эмоции, – рассказала Валерия Ланская. – Я не могу назвать сегодняшнюю постановку концертом, это спектакль, история, которую мы проживаем. Это уникальное произведение, которое каждый раз пронзает».

На Дворцовой площади выступили и прославленные творческие коллективы: Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова, Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, а также Театр Алексея Рыбникова.

Фото предоставлено холдингом «Русская Медиагруппа» для АртМосковии

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