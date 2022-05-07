«Тот случай, когда песня звучит отлично и на русском, и на английском», – IVAN презентует трек «Saying My Name»

После успешного релиза трека «Океанами» и добавления его в ротацию крупных российских, белорусских, эстонских, казахстанских, киргизских и других зарубежных радиостанций, всего больше 50. Сингл «Saying My Name» — долгожданное англоязычное продолжение нашумевшего «Океанами».

«Тот случай, когда песня звучит отлично и на русском, и на английском. Несмотря на одну музыку, смысл текста «Океанами» передавать мы не планировали. Это совершенно новая работа, другого автора. Поэтому английская версия играет совершенно иными красками! «Saying My Name», друзья! Такая же легкая и непринужденная, но с совершенно другой историей внутри!» – говорит о новом треке IVAN.

Автором сингла стала Mary Susan Applegate. Это не первая совместная работа музыкантов. Треки «Help You Fly», «Waste My Time», «Love» и другие уже получили большое внимание аудитории.

25 мая в московском клубе «16 Тонн» состоится первый в этом году большой сольный концерт IVAN. На нем прозвучат как русскоязычные, так и англоязычные песни: такие как «Help You Fly», «Love», «Снова тебя забываю», «Кто он?», и другие синглы. Как заявляет сам исполнитель: будут премьеры и специальные гости, один из которых – продюсер и композитор Виктор Дробыш.

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