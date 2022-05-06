Москонцерт приглашает на программу «Посвящение Моцарту»

Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» представит 13 мая 2022 года концертную программу «Посвящение Моцарту».

Среди музыкальных чудес света на первом месте стоит, несомненно, «Реквием» В.А. Моцарта, одно из самых таинственных и популярных произведений мировой классической музыки. Артисты Ансамбля «Благовест» специально для этого вечера-приношения подготовили музыкально-драматическую постановку «Моцарт и Сальери», соединив одноименную трагедию Александра Пушкина с исполнением вершинного произведения Вольфганга Амадея Моцарта — знаменитого «Реквиема». Главному хормейстеру Ансамбля «Благовест» Денису Анзигитову предстоит выйти перед слушателями как в качестве дирижёра, так и в роли самого Моцарта! А арт-директор Ансамбля композитор Антон Висков появится в образе пушкинского отравителя Сальери – причём партию органа из «Реквиема» ему также придётся исполнять в камзоле XVIII века!

Вместе с артистами прославленного Ансамбля на сцену Зеркального зала Москонцерта на Пушечной — замечательной старинной аудитории с прекрасной акустикой и богатым по тембру органом – выйдут и начинающие исполнители. Воспитанники хора «Радость» Детской музыкальной школы им. Александра Бородина и хора Колледжа музыкально-театрального искусства им. Галины Вишневской представят произведения Моцарта, Вивальди и других знаменитых композиторов.

Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Алексей Нестеренко.

Концерт проходит в рамках проекта «»Благовест» — детям: хоровая юность России».

Начало концерта в 19.00.

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