«Мама». Музыкальный дуэт Сёстры Каратыгины готовят к выпуску новую песню

Музыкальный дуэт Сёстры Каратыгины, финалистки проекта «Музыкальный кастинг» на РУ.ТВ готовят выпустить новую композицию, которая называется «Мама». Релиз запланирован на 16 июля.
Эту добрую, светлую песню певицы посвятили своей маме. По замыслу авторов, песня, «бесспорно станет гимном всех матерей и займёт достойное местечко в каждом любящем сердце».
Фото — vk.com/karatygina_twinsИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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