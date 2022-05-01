Ощущение нежной любви от SEVAK в новом сингле «Оставь себе»

Покоритель женских сердец SEVAK выпустил первый сингл в 2022 году. Как всегда, автором слов и музыки стал сам певец.

«Оставь себе» — легкая музыкальная баллада о бесконечной любви к прекрасной девушке. Вместе с синглом артист подарил поклонникам и клип, который был снят в Лос-Анджелесе. В нём отражена всего одна история любви, но именно она откликается в сердцах всех влюбленных.

Песня «Оставь себе» о той сильной любви, когда ты готов весь мир подарить своей возлюбленной. Она была написана во время отдыха в Лос-Анждлесе, который и послужил всем тем легким мотивам, возвращению к поп-звучанию 80-ых, а также красиво картинке в мини-фильме «Оставь себе».

Прямо сейчас песня и клип доступны на всех цифровых площадках. Слушайте её сердцем и создавайте свой мир в любимом человеке.

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