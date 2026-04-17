Всероссийский проект «Мама сказала, что похоже» запустили благотворительный фонд «Бумажная птица», который более 20 лет помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, и компания RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ).

Проект строится на знакомой сцене: ребёнок рисует маму, показывает рисунок, а мама улыбается и говорит: «Очень похоже». Ресниц может быть три или десять, нос зелёным, а уши особенно старательно прорисованными. Но этого всегда достаточно, чтобы узнать.

Детский портрет всегда непредсказуем. В одном рисунке мама – женщина-кошка, в другом с неожиданной причёской или вовсе без неё. Но в этой свободе и странности есть главное: узнавание и любовь. Неважно, кто держит в руках карандаш – ребёнок с диагнозом или без. Детское восприятие остаётся детским.

Одна из идей проекта не разделять эти рисунки, а, наоборот, собрать их в одном общем пространстве видимости. Поэтому на экранах появляются пары «фото + рисунок» с мамами подопечных фонда и известными людьми, поддержавшими проект — Пелагеей (певица), Женей Любич (певица) и семьёй Сергея Приказчикова (группа PIZZA).

Так мы убираем привычную дистанцию и предлагаем смотреть не через диагноз, а через узнавание: на лицо, на улыбку, на сходство и на то, как человека видят с любовью. Проект сознательно убирает оптику жалости и заменяет её на веселое узнавание.

Входной точкой проекта станет лендинг на платформе “RWB Участие” – открытая цифровая галерея, где будут собраны рисунки со всей страны. Туда можно будет загрузить портрет мамы, посмотреть работы других участников и увидеть, как один и тот же взгляд – детский, живой и честный проявляется в тысячах разных историй.

Проект «Мама сказала, что похоже» не про искусство или благотворительность в привычном смысле. Это про способность видеть с любовью в несовершенстве, в попытке, в простом детском «я старался» и «это мама, когда она смеётся».

«Я приняла решение поучаствовать в этом проекте, потому что, во-первых, это самое малое, что я могу сделать для детей. А что-то делать для них обязательно нужно — как минимум стараться их радовать. Моя дочка скоро вырастет. И этот период, когда она с таким вдохновением и воодушевлением рисует портреты мамы, совсем скоро закончится. Но я знаю, что для каждой мамы нет ничего важнее этих подарков, потому что они действительно от души. Может быть, где-то не так точно передано портретное сходство, но в них столько мелочей, которые на самом деле передают характер человека, изображённого на рисунке. И если вглядываться, самое главное, как в любом произведении искусства, в этих портретах — это настроение, с которым они нарисованы, и искренность. Поэтому это очень интересная идея и действительно возможность привлечь внимание к тому, что детям из хосписа нужна помощь, и она им обязательно нужна. Надеюсь, что у вас всё получится с этим проектом. Спасибо вам за то, что вы его придумали», — поделилась певица Пелагея.