Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Свыше 25 тысяч открыток к 9 мая вошло в виртуальную выставку Музея Победы

By T1
Ксения Филиппова. Открытка к 9 мая. Воронежская область. Изображение предоставлено пресс-службой Музея Победы, Москва

Виртуальную выставку открыток к 9 мая представил на своем сайте Музей Победы. В нее вошло более 25 тысяч работ, созданных участниками Международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве».

«Творческое состязание посвятили Году единства народов России, его темой стала «Победа в единстве». Участникам предлагали создать работы, посвященные героям разных эпох и народов нашей многонациональной и мультикультурной страны. Это герои Куликовской битвы, Бородинского сражения, Великой Отечественной или наши современники. Каждая из открыток — не просто рисунок, а живое свидетельство памяти, переданное через километры и границы», — отметили в Музее Победы.

Авторами рисунков стали жители всех регионов России, а также Республики Беларусь, Египта, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Республики Мозамбик, КНДР, Гвинейской Республики, Австралии, Многонационального Государства Боливия, Республики Сингапур, Республики Чили и других стран. Впервые к конкурсу присоединилось более 50 авторов из Республики Южная Осетия. Больше всего открыток поступило от художников из Москвы и Московской области, Свердловской, Тульской, Ростовской, Воронежской и Челябинской областей, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики и Красноярского края. Самыми активными участниками оказались ребята в возрасте от 9 до 11 лет, которые нарисовали более 7 000 замечательных рисунков. Самому старшему конкурсанту исполнилось 88 лет!

«В этом году конкурс проводится также в специальной номинации для декоративно-прикладного творчества, на участие в которой поступило более 800 креативных работ», — добавили в Музее Победы.

Кроме того, к 85-летию Совинформбюро партнер конкурса — медиагруппа «Россия сегодня» учредила специальную номинацию, посвященную военным корреспондентам Великой Отечественной войны и нашего времени.

Анна Уколова расследует самое абсурдное преступление в сериале «Где лифт?»

