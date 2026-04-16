Свыше 25 тысяч открыток к 9 мая вошло в виртуальную выставку Музея Победы

Виртуальную выставку открыток к 9 мая представил на своем сайте Музей Победы. В нее вошло более 25 тысяч работ, созданных участниками Международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве».

«Творческое состязание посвятили Году единства народов России, его темой стала «Победа в единстве». Участникам предлагали создать работы, посвященные героям разных эпох и народов нашей многонациональной и мультикультурной страны. Это герои Куликовской битвы, Бородинского сражения, Великой Отечественной или наши современники. Каждая из открыток — не просто рисунок, а живое свидетельство памяти, переданное через километры и границы», — отметили в Музее Победы.

Авторами рисунков стали жители всех регионов России, а также Республики Беларусь, Египта, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Республики Мозамбик, КНДР, Гвинейской Республики, Австралии, Многонационального Государства Боливия, Республики Сингапур, Республики Чили и других стран. Впервые к конкурсу присоединилось более 50 авторов из Республики Южная Осетия. Больше всего открыток поступило от художников из Москвы и Московской области, Свердловской, Тульской, Ростовской, Воронежской и Челябинской областей, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики и Красноярского края. Самыми активными участниками оказались ребята в возрасте от 9 до 11 лет, которые нарисовали более 7 000 замечательных рисунков. Самому старшему конкурсанту исполнилось 88 лет!

«В этом году конкурс проводится также в специальной номинации для декоративно-прикладного творчества, на участие в которой поступило более 800 креативных работ», — добавили в Музее Победы.

Кроме того, к 85-летию Совинформбюро партнер конкурса — медиагруппа «Россия сегодня» учредила специальную номинацию, посвященную военным корреспондентам Великой Отечественной войны и нашего времени.