Дети Донбасса стали первыми гостями Открытых репетиций МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр начал сотрудничество с ГАУК «Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «МОСГОРТУР»), которое занимается организацией детского отдыха и оздоровления.

Первыми гостями от «Мосгортура» стали дети 8-11 лет из Донецкой Народной Республики, которым удалось побывать на репетиции МГАСО и познакомиться с итальянским дирижером Вальтером Бориным. Маленькие слушатели присутствовали на лекции композитора и пианиста Павла Левадного и приняли участие в интерактиве, ощутив себя настоящими артистами оркестра.

Ирина Шигорева, директор МГАСО: «Сегодня у нас был уникальный новый опыт Открытой репетиции: нас посетили дети из новых регионов по программе Министерства культуры «Культурная карта 4+85». Конечно, для нас было бы самой большой наградой если бы кто-то из деток приехал домой и попросил старших отвести его в музыкальную школу, а потом научился играть на музыкальном инструменте. Мы обязательно продолжим сотрудничество с «Мосгортуром», от которого приедут дети постарше. До конца сезона у МГАСО запланировано еще несколько Открытых репетиций», — рассказала директор МГАСО Ирина Шигорева.