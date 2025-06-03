MARGO и рэпер Tyga – ждать ли совместную работу?

В минувшую субботу Москва стала свидетелем важного события: на сцене выступил рэпер Tyga после концерта рэпер встретился с певицей MARGO, которая привлекла внимание не только своим талантом, но и смелым стилем – она словно заявила о себе: «Я здесь, и меня не стоит игнорировать!».

MARGO подарила Tyga, известного любовью к современному искусству и необычным вещам, оригинальный подарок — кардиган от собственного бренда «Посвященные» с репродукцией картин Малевича. Этот жест стал настоящим сюрпризом для рэпера. Также певица, которая, к слову продемонстрировала свободное владение английским языком, не упустила шанс предложить Tyga фит, на что он ответил согласием.

Стоит отметить, что сейчас MARGO на эксклюзивных правах сотрудничает с лучшим сонграйтером России Димой Лореном. Они уже выпустили несколько хитовых треков. Работа со звездой уровня Tyga позволит MARGO заявить о себе в мировом шоу-бизнесе.